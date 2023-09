Deila-tvillingene sammen på landslaget

For første gang er tvillingene Thale og Live Rushfeldt Deila tatt ut sammen på landslaget. Håndballjentene forbereder seg til VM med kamper mot Ungarn og Sveits i oktober.

HÅPEFULLE: Thale (til venstre) og Live Rushfeldt Deila sammen i en VG-reportasje i 2017. Seks år senere er de på landslaget sammen. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 16:54 Oppdatert: 26.09.2023 17:27

Live jublet på tribunen sammen med pappa Ronny Deila da Thale Rushfeldt Deila vant EM-gull i mesterskapsdebuten sist høst. Senere i sesongen gjorde også Live en sterk debut. Hun scoret fem mot Montenegro.

– Hun er et funn, meldte Nora Mørk etter debuten.

Ronny Deila følger de 23 år gamle døtrene tett.

– Jeg er utrolig stolt av begge to. Begge flyttet hjemmefra da de var 18 år, sa Club Brügge-treneren til VG i fjor. Han la til:

De klarer seg perfekt alene og tar utdannelse ved siden av. De har utrolig fremgang på håndballbanen og tar også seg veldig godt av familiene sine. De reiser hjem og tar seg godt av småsøsknene. De er flotte jenter.

GULLJUBEL: Thale Rushfeldt Deila fikk en gullklem av pappa Ronny etter EM-gullet i 2022. Til høyre Live Rushfeldt Deila. Vis mer

Det er langt fra første gang et tvillingpar spiller for håndballjentene. Silje Solberg-Østhassel og Sanna Solberg-Isaksen var de siste som ble mestere sammen, da Norge vant VM i 2021. Fem tvillinger ble europamestre i fjor.

Nå er det klart for begge Deila-søstrene på landslaget for første gang. Thale har fått en god start på sesongen med 13 Champions League-scoringer for hennes nye klubb, Odense. Live har startet sesongen med 12 ligascoringer og bra spill for Sola.

FULGTE PAPPA: Tvillingsøstrene, tre år gamle, sammen med pappa Ronny Deila i garderoben etter at hans Odd tapte 2–3 for Rosenborg i 2003 Vis mer

Norge forbereder seg til VM-åpningen mot Grønland 29. november. Håndballjentene spiller gruppespill i Stavanger og hovedrunde i Trondheim før VM avgjøres i danske Herning. Finalen spilles 17. desember.

Det andre store målet for Norge er OL i Frankrike kommende sommer.

Også målvakten June Krogh (19) er tatt ut. Hun var sentral da Norge vant junior-VM i 2022 og får nå sin debut for A-landslaget.

Norges tropp

Målvakter: Marie Davidsen (CSM Bucuresti), Katrine Lunde (Vipers Kristiansand), June Cecilie Krogh (Follo)

Bakspillere: Emilie Hegh Arntzen (CSM Bucuresti), Stine Ruscetta Skogrand (Ikast), Nora Mørk (Esbjerg), Stine Bredal Oftedal, (Györ), Kristine Breistøl (Esbjerg), Ingvild Bakkerud (Ikast), Henny Ella Reistad (Esbjerg), Thale Rushfeldt Deila (Odense), Live Rushfeldt Deila (Sola)

Kantspillere: Malin Aune (Odense), Camilla Herrem (Sola), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Emilie Margrethe Hovden (Györ)

Linjespillere: Maren Aardahl (Odense), Kari Brattset Dale (Györ), Vilde Mortensen Ingstad (CSM Bucuresti)