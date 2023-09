Everton har blitt kjøpt opp av et amerikansk investeringsfond

Premier League-klubben Everton har blitt kjøpt opp av det Miami-baserte investeringsfondet «777 Partners».

Publisert: 15.09.2023 11:14

Det skriver klubben i en pressemelding.

– Vi er virkelig ydmyke over muligheten til å bli en del av Everton-familien som forvaltere av klubben, og vi anser det som et privilegium å kunne bygge videre på dens stolte arv og verdier, sier Josh Wander, grunnlegger av 777 Partners.

777 eier fra før en rekke andre fotballklubber som blant annet Genoa i Italia, Vasco da Gama i Brasil, Hertha Berlin i Tyskland, Standard Liege i Belgia, Sevilla i Spania og Melbourne Victory i Australia.

Investeringsfondet har kjøpt opp alle de 94,1 prosentene til klubbens tidligere eier Farhad Moshiri.

Den britisk-iranske forretningsmannen gikk inn på eiersiden i 2016 og har vært majoritetsaksjonær siden 2018.

– Eierskapet og finansieringen av toppfotballklubber har endret seg umåtelig siden jeg først investerte i Everton for over sju år siden. Dagene til en eier/velgjører er tilsynelatende utenfor rekkevidde for de fleste, og de største klubbene eies nå vanligvis av ressurssterke firmaer, spesialiserte sportsinvestorer eller statsstøttede selskaper og fond, sier Moshiri.