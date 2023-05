Birgit Skarstein ble hyllet etter EM-gullet: – Jeg ble så rørt

Birgit Skarstein (34) hadde tok sitt tredje strake EM-gull. Trønderen noterte seg for sitt niende mesterskapsgull etter en tøff duell i Slovenia. Så kom følelsene

En svært lykkelig EM-vinner smilte bredt, hilste til tilskuerne og sang med på nasjonalsangen etter å ha fått EM-gullet rundt halsen. Oppe på tribunen sang hele det norske EM-laget. Ingen andre nordmenn kom til finalene i Bled.

– De sang som et sabla stort mannskor. De tok over hele tribunen med «Ja vi elsker». Fantastisk. De er mine største forbilder. Det sier mye at de støtter meg sånn når de ryker ut selv. Jeg ble så rørt, sier Skarstein til VG.

– Det var som en liten 17. mai, ler hun.

Seieren ble tatt på tiden 10.05,80, som er Birgit Skarsteins neste beste noensinne. Hun satte i fjor verdens beste tid med sitt eneste løp under 10 minutter (9.50,39).

Moran Samuel gikk sterkt ut. Halvveis i det 2000 meter lange løpet ledet hun med nesten sekundet. Men så tok Skarstein sakte, men sikkert, over kontrollen.

Til slutt kapret hun EM-gullet etter en duell med sin mangeårige konkurrent fra Israel. Moran Samuel havnet drøye to sekunder bak. Franske Nathalie Benoit kom sterkt mot slutten og tok EM-bronsen mindre enn sekundet bak Samuel.

– Disponeringen av løpet satt ganske bra. Jeg så – da de begynte å falle bak – at jeg fremdeles hadde mer å gi. En utrolig deilig følelse.

EM-seieren var langt knappere enn fjorårets VM-gull. Da havnet Benoit 12 sekunder bak mens Samuel på bronseplass ble slått med hele 42 sekunder.

– Både Israel og Frankrike har blikket festet opp Paralympics i Paris neste år. Spesielt Benoit er opptatt av å gjøre det veldig bra der. Hun er veldig god i mesterskap, sier hun etter seieren i 28 graders varme. Hun elsker ikke så hete forhold.

VANT IGJEN: Birgit Skarstein.

– Jeg ble ertet av de andre etterpå. De lurte på om jeg hadde trent lungekapasiteten i vinter. Det er mye varmere enn vi er vante med. Så jeg heller vann over meg hele tiden, sier Skarstein som var «Hytta» i sist sesong av NRKs Maskorama.

Birgit Skarstein står nå med gull i Paralympics og fem VM-gull i tillegg til de tre EM-gullene.

Birgit Skarstein har forandret oppsettet på båten før EM.

Pararoeren fikk nemlig nyss i at reglene rundt pongtongene var endret. Før måtte de røre vannflaten, men det trenger de ikke lenger å gjøre.

Nå har hun hevet pongtongene 12 centimeter over vannet – helt opp under riggen – det meste som går. I Bled var det understrømmer i vannet. Båten ble mer ustabil enn Skarstein er vant til.

– Pongtongene er høyt over vannet. De gir ikke noen stabilitet i det hele tatt. men vil jo ha det sånn. På sikt tror vi på dette. Under forskjellige forutsetninger må vi finne forskjellige løsninger. Det krever erfaring, sier hun.

Neste stopp på programmet for Birgit Skarstein er verdenscupfinalen i Luzern i begynnelsen av juli. Årets store mål er VM i september. Mesterskapet i Beograd er første mulighet for å kvalifisere seg til neste års Paralympics i Paris.