Totalforbud mot fluorsmurning fra neste sesong: – Litt som å starte på scratch

Det blir fullstendig forbudt å bruke fluorholdig skismurning i internasjonale konkurranser i ski og skiskyting fra neste sesong. Det gir nye krav til smørerne.

22.03.2023 10:20 Oppdatert 22.03.2023 10:59

Det opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i hver sin pressemelding onsdag.

– Dette må vi bare forholde oss til og gjøre det beste ut av. Det avgjørende er at testregimet vil fungere, og at det vil fungere i praksis. De har jobbet med det siden i fjor sommer, men vi har ikke sett det i praksis ennå. Vi er også spent på hvordan systemet vil fungere ved implementering av nye produkter slik at vi ikke får noen falske, positive tester, sier langrennslandslagets smøresjef Stein Olav Snesrud til NTB.

Snesrud sier at det ikke ble brukt fluorprodukter i tirsdagens sprintrenn i Tallinn, men at de har brukt fluorprodukter i de øvrige rennene denne sesongen.

– Vi er selvsagt spent på hvordan dette blir. For oss blir det en helt ny hverdag. Uansett må vi finne de beste lovlige produktene. Det blir som å starte på scratch, men jeg tror at ingen er bedre rustet enn oss til å klare akkurat det, sier smøresjefen.

Utsatte

Både FIS og IBU vedtok i august å utsette totalforbudet. Årsaken var blant annet at man ville gi nødvendig med tid til ytterligere å utvikle testmaskinen som skal avsløre eventuelt fluorjuks og prosedyrene rundt bruken av denne.

Omfattende utprøving av testapparatet Alpha II ble gjort i løpet av sommeren i fjor og forrige sesong. Representanter for nasjonale forbund og Det internasjonale skiforbundet (FIS) bidro til arbeidet.

Apparatet ble blant annet testet og brukt under verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i fjor vinter, og i etterkant ble det gjennomført storstilt fluortesting i østerrikske Ramsau av om lag 50 toppsmørere, deriblant norske.

Utfallet av disse testene ble i etterkant omtalt som skuffende.

Det hører med til historien at fluorforbudet også gjelder alpint, hopp, snowboard, freeski og kombinert.

Avgjørende skritt

I onsdagens pressemelding henviser FIS til at en arbeidsgruppe med representanter fra både skisporten og skiskyting har jobbet med saken. Arbeidet gjør at man nå skal være trygge på at en tilstrekkelig pålitelig testmetode er utarbeidet.

FIS opplyser videre at det vil bli gjennomført testing under store arrangementer som verdenscup, VM og junior-VM for å forsikre seg om at ingen ski har fluorsmurning under seg. På mindre arrangementer blir det gjort stikkprøver.

– Vi er glade for at vi nå fullt ut kan implementere fluorforbudet i våre store konkurranser, sier FIS-visepresident Roman Kumpost.

– Dette er et avgjørende skritt for å garantere integriteten til konkurranser og minimere virkningen av disse produktenes helse- og miljøeffekter, legger han til.

Det internasjonale skiskytterforbundet opplyser at testmaskinen som skal benyttes, er utprøvd en rekke ganger gjennom sesongen som nå går mot slutten. Under verdenscuprennene i Östersund ble det gjennomført det som omtales som en suksessrik test.

Ingen i Tallinn

– Det er ingen grunn til at skisporten skal fortsette å spre helseskadelige fluorstoffer i miljøet. Stoffene har fått betegnelsen Forever Chemicals og er av europeiske myndigheter identifisert som vår tids største kjemiske miljøtrussel med betydelig helsefare for de som blir eksponert for det, sier forsknings- og utviklingssjef Christian Gløgård i Swix.

Skiprodusenten skriver i en pressemelding at under bysprinten i Tallinn tirsdag kan det med sikkerhet fastslås at alle løperne brukte fluorfri skismøring.

I Tallinn gikk for første gang løperne med ski som var smurt felles.