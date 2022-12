Verdensmesteren slutter på skolen

For Sunniva Hofstad (18) handler alt om å kvalifisere seg til OL i Paris i 2024.

Sunniva Hofstad satser for fullt mot OL i Paris i 2024. Nå slutter 18-åringen på videregående skole.

Hun har tenkt tanken på å slutte på videregående skole siden junior-VM i boksing i november. Der ble 18-åringen fra Trondheim historisk da hun vant gull som første nordmann.

– Jeg ser på hva jeg gjør i hverdagen og hva jeg trenger. Jeg vil vite at jeg har gjort alt jeg kan for å bli best, sier Hofstad til Adresseavisen.

