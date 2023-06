Tennissensasjonen åpner opp om mentale problemer: – Skulle ønske jeg ikke vant

Emma Raducanu (20) kom ut av ingenting og vant US Open sensasjonelt i 2021. Siden den gang har den unge briten slitt på tennisbanen og mentalt.

HATT DET TUNGT: Emma Raducanu. Vis mer

I et stort intervju med The Times, åpner den nå 20 år gamle tennissensasjonen opp om årene etter den store triumfen i USA.

– Øyeblikket på banen da jeg feiret seieren, så tenkte jeg at jeg ville byttet hver eneste tøffe kamp mot dette øyeblikket, sier hun til den britiske avisen.

Briten, som har et rumensk opphav, spilte seg til finale som nummer 150 i verden. Hun var tidenes første kvalifiseringsspiller kvalifiseringsspillerEn som ikke er direkte kvalifisert til første runde, men som må spille en kvalifiseringsturnering. som tok seg til en Grand Slam-finale. Den da 18 år gamle tennisspilleren var selvfølgelig også den første som vant en Grand Slam.

Hun var også den første britiske spilleren til å vinne turneringen siden 1968, kun 18 år gammel.

Her er et klipp fra litt bedre tider i Raducanus unge karriere:

Siden den gang har Raducanu slitt på tennisbanen. Hun har falt til nr. 128 på verdensrankingen, og har ikke vunnet en eneste single-turnering siden.

– Jeg har slitt fysisk og psykisk. Jeg har alltid prøvd å være den beste versjonen av meg selv, men jeg har ikke klart det. Det har vært veldig vanskelig, sier Raducanu.

Hun innrømmer at den sensasjonelle seieren for to år siden la et stort press på hennes skuldre, som hun ikke klarte å takle.

– Noen ganger skulle jeg ønske at jeg ikke vant US Open. Jeg var under et enormt press for å prestere. Det har vært veldig vanskelig, Jeg er fortsatt ung, jeg lærer fortsatt og jeg gjør feil. Men det er mye tøffere når man gjør feil foran alle, og når alle har noe å si om dem.