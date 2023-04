Brytelandslaget får polsk sjef

Mariusz Gicewicz blir permanent erstatter for omdiskuterte Fritz Aanes og Stig-Andre Berge som trener for Norges beste herrebrytere.

FÅR NY SJEF: Felix Baldauf har fått ny landslagstrener.

Polske Gicewicz kommer fra jobben som trener for Nederland, erfarte VG torsdag formiddag. I Norge skal han være sjef for profiler som Felix Baldauf, Oskar Marvik og Exauce «Exo» Mukubu – alle kjent fra TV gjennom «Hodet i klemme».

I dokumentarserien kom det frem store samarbeidsproblemer mellom flere utøvere og tidligere trener Fritz Aanes. I oktober i fjor forlot nordlendingen og Stig-Andre Berge rollene sine som landslagstrenere.

Siden den gang har Szymon Kogut og Thor Hyllegård hatt et midlertidig lederansvar. Etter det VG kjenner til, skal Gicewicz være trener fremover sammen med Pål-Erik Gundersen. Hyllegård skal fortsette som sportssjef.

– Jeg er veldig glad for å ha fått denne tilliten, og gleder meg til nye utfordringer. Jeg vet jeg kommer til et lag med brytere på høyt nivå og store forventninger. Basert på resultatene i EM håper jeg at Norge vil kvalifisere seg til OL med en eller to brytere. Er vi først kvalifisert til OL er alt mulig, sier Gicewicz i en pressemelding.

FORLOT JOBBEN: Fritz Aanes og Stig-André Berge avbildet under tiden som landslagstrenere for Norge.

– Jeg syns forbundet har gjort en veldig bra jobb. De har virkelig tatt våre ønsker til etterretning. Jeg syns de har kommet med den beste erstatteren vi kunne håpet på, sier Per Anders Kure til VG.

24-åringen er tillitsvalgt for bryterne.

– Det er de to danskene vi har hatt som trenere til nå som har håndplukket Gicewicz. Han har ganske lik stil som dem og har trent veldig gode brytere i Nederland. Nå får vi en hovedtrener som er fullstendig fokusert på oss, og det tror jeg blir en oppgradering som kan gjøre at vi tar de siste stegene.

I AKSJON: Per Anders Kure løftet Bozo Starcevic fra Kroatia i Greco-Roman 82 kg under bryte-VM på Jordal Amfi i 2021.

Kure var selv uheldig og pådro seg et nakkebrudd under konkurranse i Bulgaria i mars. Torsdag var bryteren hos legen og tok røntgenbilder.

– Det går greit. Nå skal jeg sakte, men sikkert, ta av nakkekragen. Jeg håper at jeg er på bedringens vei, så er det en kamp for å prøve å rekke VM i september, forteller Kure.

– Legene på Ullevål tror ikke jeg kan det, men jeg skal motbevise dem. De mener jeg må vente seks måneder før jeg kan bryte igjen. Jeg håper at det er et sikkerhetsnett de legger ut, og at det ikke blir tilfelle. Jeg mener jo noe helt annet.

– Hva mener du?

– Jeg mener at så fort jeg er sterk nok i nakken og at bruddet er grodd, så tror jeg at jeg kan starte opp. Det er senest i august.

Kure forteller at han har brukt nakkekrage frem til nå. Fremover skal den tas av i perioder.

– Jeg vil fortsette å bruke den på natten og litt på dagen, når jeg er sliten. Bruddet er ikke helt ferdig grodd. Jeg tar nye bilder om fem uker. Da håper jeg det er fint.