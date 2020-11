Tokmac er folkets favoritt - dette er VG-lesernes «nødlandslag»

OSLO/BUCURESTI (VG) VGs lesere har stemt frem sine favoritter til et eventuelt «nødlandslag» mot Østerrike onsdag. Ferencváros-spiller Tokmac Nguen (27) er den soleklare favoritten.

De norske landslagsspillerne er i karantene etter at visekaptein Omar Elabdellaoui fredag fikk påvist coronaviruset. Det har ført til at bortekampen i Nations League mot Romania, som opprinnelig skulle vært spilt søndag kveld, er avlyst.

Men - bortekampen mot Østerrike onsdag kan fortsatt ende opp med å bli spilt. Norges Fotballforbund (NFF) vurderer å stille med et «nødlandslag» - altså spillere utenfor den norske troppen som spiller i utlandet og ikke er i karantene.

Martin Ødegaard, Per Kristian Bråtveit, Morten Thorsby og Jens Petter Hauge i den opprinnelige troppen kan også muligens stille til kamp da de allerede har hatt coronaviruset, men det er ikke tatt en avgjørelse på det.

NFF vil jobbe frem en mulig løsning i løpet av søndag, har VG fått opplyst.

Lørdag kveld og søndag morgen har VGs lesere stemt på hvilke spillere de ville valgt til en slik tropp. Dette er de 11 spillerne med flest stemmer:

1. Tokmac Nguen - Ferencváros

MOT BARCELONA: Tokmac Nguen i en Champions League-kamp mot Barcelona. Foto: LLUIS GENE / AFP

Ikke overraskende fikk Ferencváros-spiller Tokmac Nguen flest stemmer av folket. «Tokki» har storspilt i Europa denne sesongen, blant annet i Champions League-gruppespillet mot Barcelona.

Til VG har han fortalt han var skuffet da han ikke ble tatt ut i den opprinnelige troppen.

2. Mats Møller Dæhli - Genk

FLERE KAMPER: Mats Møller Dæhli har spilt mange landskamper for Norge. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Mats Møller Dæhli debuterte på det norske landslaget allerede i 2013, men har også slitt med skader i flere år. Han har allerede spilt 23 kamper for Norge, og kan nå gjøre comeback om Norges Fotballforbund går for «nødløsningen».

3. Kristian Thorstvedt - Genk

FIKK KONGEPOKAL: Kristian Thorsvedt vant cupen med Viking i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Genk-spiller Kristian Thorstved, sønn av tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt, imponerte mange med en god sesong for Viking i fjor.

Han har aldri vært en del av det norske A-landslaget, men har 7 kamper for det norske U21-landslaget.

4. Fredrik Gulbrandsen - Istanbul Başakşehir

I TYRKIA: Fredrik Gulbrandsen spiller nå i tyrkisk fotball. Foto: OZAN KOSE / AFP

Den tidligere Molde og RB Leipzig-spilleren debuterte på det norske landslaget i 2014 og har spilt tre landskamper for Norge.

Nå spiller han i tyrkisk fotball.

5. Ruben Gabrielsen - Toulouse

PÅ LANDSLAGET: Ruben Gabrielsen på en landslagstrening. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tidligere Molde-kaptein Ruben Gabrielsen spiller nå i franske Toulouse. Han har ingen kamper for det norske A-landslaget, men har vært i troppen tidligere.

6. Ole Kristian Selnæs - Shenzhen

RINGREV: Ole Selnæs har spilt en rekke landskamper for Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ole Selnæs har vært en fast inventar i den norske landslagstroppen de siste årene. At han nå spiller i kinesisk fotball har derimot gjort det vanskelig å hente ham til samlinger grunnet coronapandemien.

Selnæs har 32 kamper for Norge.

7. Alexander Tettey - Norwich

LAGT OPP: Alexander Tettey har gitt seg på landslaget. Her i en kamp for Norwich. Foto: Kirsty Wigglesworth/NMC Pool / PA Wire

Tettey ga seg på landslaget i 2017, og mange av VGs lesere ønsker nå at han skal gjøre comeback om Norge får spille kampen mot Østerrike onsdag. Det er dessverre lite sannsynlig. Norwich-spilleren uttalte til VG lørdag at han ikke har noen planer om å spille for Norge igjen.

8. Håkon Evjen - AZ Alkmaar

ÅRETS SPILLER: Håkon Evjen ble årets spiller i Eliteserien 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Fjorårets Glimt-juvel ble kåret til årets spiller i Eliteseiren 2019 før han gikk til nederlandske AZ etter sesongen. Han spiller for det norske U21-landslaget og kan om VGs lesere får det som de vil også få sin debut på A-landslaget onsdag.

9. Ola Kamara - DC United

FEIRET: Ola Kamara feirer scoring mot Sverige. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ola Kamara er også blant spillerne som har vært i den norske troppen ved en rekke anledninger, men per dags dato er det tøft å konkurrere om en spissplass med Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King.

Kamara har 17 kamper for Norge og spiller nå i USA.

10. Andreas Hanche-Olsen - Gent

KAPTEIN: Andreas Hanche-Olsen i en eliteseriekamp for Stabæk. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Etter flere gode år som Stabæk-kaptein dro Andreas Hanche-Olsen til utlandet og Gent i høst.

I september ble han hentet inn i landslagstroppen, men han fikk ikke plass til denne samlingen.

11. Thomas Rogne - Lech Poznan

FOTBALLPAR: Thomas Rogne med kona Ada Hegerberg. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Thomas Rogne debuterte på landslaget allerede i 2012, men det har bare blitt to kamper for forsvarsspilleren.

Rogne er også gift med tidligere Gullballen-vinner Ada Hegerberg.