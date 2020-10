Halvorsen klar for Uno-X – bryter med profflag

Proffsyklist Kristoffer Halvorsen (24) vender hjem til Norge og skal sykle for Uno-X.

Kristoffer Halvorsen skal sykle for Uno-X denne sesongen. Foto: Berit Roald / NTB

16. okt. 2020 10:34 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Jens Haugland, sportsdirektør i Uno-X, overfor Fædrelandsvennen fredag.

Ifølge TV 2 har Halvorsen signert en toårskontrakt med det norske laget.

– Dette viser at Kristoffer fortsatt har motivajon som syklist. Det er først og fremst trist at han ikke har hatt det bra som proffsyklist, at han ikke har fått ut potensialet sitt. På en annen side er dette valget veldig spennende. Uno-X har gjort et varp, sier TV2s sykkelekspert Mads Kaggestad til Fædrelandsvennen.

U23-verdensmesteren fra Doha i 2016 og er blitt enig med sin amerikanske arbeidsgiver om å avslutte samarbeidet ett år før den opprinnelige kontrakten gikk ut.

«Doffen» blir dermed å se i Uno-X-trøye fra og med 2021-sesongen.

– Jeg tror Kristoffer kan komme på et enda høyere nivå enn da han gikk til Sky. Jeg er sikker på at vi får se ham som proff igjen en dag, sier Kaggestad.

Les også Kristoffer Halvorsen aktuell for det norske profflaget Uno-X

Solid lønnskutt

Etter det TV 2 erfarer vil Halvorsen gå betydelig ned i lønn neste år. I EF Pro Cycling ville han i 2021 ha hevet en lønn på over tre millioner kroner.

Slik blir ikke hverdagen i Uno-X.

– Det blir dyrere for «Doffen». Han har satt til side økonomien og tatt et tydelig valg for å bli toppsyklist, sier Uno-X-sjef Jens Haugland til Fædrelandsvennen.

På spørsmål om hva Halvorsen tilbringer Uno-X, svarer sjefen:

– Nå har vi fått en av verdens raskeste sprintere. Kristoffer er en kjernekar, og kommer til å trives med denne gjengen. Han har selv ytret et sterkt ønske om å sykle her, sier han.

Les også Korona knakk motivasjonen til sykkelproffen: – Jeg var veldig deprimert

Halvorsen: – Jeg var deprimert

Halvorsen har hatt en tung 2020-sesong som følge av koronapandemien. Sørlandets store sykkelhåp, følte han var i god rute til sesongen da viruset traff Europa med full styrke.

– Jeg mistet motivasjonen under koronakrisen. Jeg er en type som trenger konkurranser for å motivere meg, slik sett har det vært ganske tøft når terminlista har vært tom, sa 24-åringen til Fædrelandsvennen i august.

24-åringen innrømmet at han var langt nede.

– På det verste var jeg veldig deprimert. I stedet for å gjøre det jeg elsker, så gravde jeg litt min egen grav, sa han.

Les også Sørlandets største sykkeless står over NM: – Jeg mistet motivasjonen under koronakrisen

Hushovd: – Det er trist

Halvorsen slo gjennom som syklist da han ble verdensmester i U-23 VM i Doha i 2016. Etter to sesongen for norske Joker Icopal gikk Halvorsen over til profflaget Team Sky, nå kalt Team Ineos.

Etter to seire for Team Sky, valgte Halvorsen å signere for det amerikanske profflaget EF Pro Cycling før 2020-sesongen.

– Det er trist at han – med sitt store talent – ikke har motivasjon når han er i den øverste ligaen i sykkelsporten, sier Hushovd til TV 2 om overgangen.

På spørsmål fra TV 2 om Hushovd tror Halvorsen fortsatt kan nå verdenstoppen, svarer den tidligere proffsyklisten:

– Fysisk så har han alt som skal til for å bli en ekstremt god syklist. Men for å være en toppsyklist, så er det mange ting som henger sammen. Én ting handler om det fysiske, men så er det det mentale også. Om han får landet de tingene der, så kan han komme tilbake, sier han.