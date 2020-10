Den tidligere friidrettsbygda har én utøver. Han bor på Lillehammer – treneren bor i Canada

Jim Svenøy (48) bor 8000 kilometer unna, men er likevel trener for Alexander Stavik (34).

Nå nettopp

Da MOI-løpet Romsdal 5/10/halv ble arrangert i Hustadvika 4. oktober, var det med Alexander Stavik (34) som vinner av 5 kilometer-distansen. Han løp på tida 17.28. Stavik, som har vokst opp i Molde og Elnesvågen, bor i dag på Lillehammer, men representerer Elnesvågen og omegn idrettslag – som eneste utøver i friidrettsgruppa.

– Det var første gang jeg løp et sånt løp, og jeg er fornøyd med tida, sjøl om jeg har løpt fortere uoffisielt, sier Stavik, som begynte å løpe for to år siden.