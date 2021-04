Idretten slår alarm: Bekymret for de unges helse

Møre og Romsdal Idrettskrets krever åpning av idretten. Ledelsen advarer om at unge voksne sliter fysisk og psykisk fordi aktiviteten er koronastengt.

Breddeidretten lider under koronarestriksjoenne. Nå krever kretsen at idretten «slipper fri». Foto: Ørn E. Borgen, NTB

- Slipp idretten fri, forlanger styret i kretsen i en pressemelding som er signert leder Kåre Sæter og nestleder Charles Tøsse.

«Nå trenger vi frihet. Idretten må gis større frihet til å gjenoppstarte aktivitet for alle. Vi kan ikke lenger ha like regler uavhengig av smittepress. Dette må i langt større grad enn tidligere overlates til lokale myndigheter», heter det i pressemeldinga som ble sendt ut søndag kveld.

Kåre Sæter er leder i styret i Møre og Romsdal idrettskrets. Foto: Bjørn Brunvoll

Ensomhet og frafall

«Vi ser også at aktivitetsbegrensningene kommunegrensene i dag setter er uhensiktsmessige. Skoler og arbeidsplasser tar ikke hensyn til kommunegrenser. Det kan heller ikke idrettsaktivitetene gjøre. Tiltak for å begrense smittespredning må ha et større geografisk perspektiv. Kommunegrensene er ikke et naturlig skille når det gjelder unge og unge voksnes aktiviteter», skriver Sæter og Tøsse.

De viser til at norsk breddeidrett har vært hardt rammet av nedstengningen av aktivitet. De understreker at kretsen har full forståelse for nødvendigheten av omfattende tiltak for å stoppe den globale pandemien, og påpeker at idretten har stilt opp lojalt.

«Det Møre og Romsdal Idrettskrets ber om at man i langt større grad enn tidligere i pandemien ser på breddeidretten som en del av løsningen for gjenåpning. Mangelen på muligheter for vanlig aktivitet for ungdom og ikke minst unge voksne er i ferd med å bli et stort problem og en belastning for hver enkelt både fysisk og ikke minst psykisk. Mange har mistet sitt nettverk, skoleelever og studenter sliter med ensomhet og idretten opplever et gedigent frafall», heter det i pressemeldingen.

Håndballhallene er fortsatt stengt for kamper og turneringer, også for barn og unge under 20 år. Det er kun tillatt med aktivitet for personer fra samme kommune. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

– La oss få begynne

Lederen og nestlederen mener nedstenging var løsningen da viruset rammet, og at man nå må se etter andre løsninger.

«Idretten er selvsagt klar til å være med i den nødvendige dugnaden for å bekjempe smitte også framover. Og vi har vist gjennom både våre veiledere og ikke minst etterlevelsen av tiltakene i hverdagen, at vi er i stand til å ta ansvar. Vi må få en mer målrettet håndtering av smitte og smitterisiko. Og vi må også ta hensyn til at smittepresset mange steder er totalt fraværende, og ikke minst vi må få vise at ansvaret med å begrense smittespredning er noen vi tar og mestrer. I gjenåpningen av Norge er idretten en viktig del av løsningen. Så la oss få begynne», skriver Kåre Sæter og Charles Tøsse.

Etter oppdateringene i regjeringens smittevernveileder 16. april kan voksne nå drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer med en meters avstand. Breddeidretten for senior har ikke konkurrert siden landet stengte ned i mars i fjor.

Trolig nye lettelser i mai

Barn og unge under 20 år trener som normalt, men det er fortsatt forbud mot kamper, stevner og turneringer. Det er mulig å gjennomføre arrangementer innad i en kommune. Alle arrangement som samler personer fra flere kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Det er ventet nye lettelser i idrettens restriksjoner dersom Regjeringen innfører trinn to av gjenåpningsplanen i midten av mai.