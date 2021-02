Toppturtrenden tar av. Dette må du vite om snøskred for en trygg topptur.

– Tenk skredsikkerhet, oppfordrer leder av NVEs snøskredvarsling.

Erlend Gjøsund peker ut snøskavler i fjellsiden. – De komme til å dette ned på et tidspunkt. Da handler det om ikke å ikke befinne seg under dem, sier han. Foto: Bård Bøe

Nylig var Erlend Gjøsund (29) på tur med BT, som presenterte fem fine toppturer i bergensområdet.

Gjøsund er en av stadig flere som går toppturer på ski. Han sier det er naturopplevelsen, at man tilgjengeliggjør enorme fjellområder og frihetsfølelsen som appellerer mest med toppturgåing.

– Ingen svinger smaker like godt som dem du har gått opp selv, sier 29-åringen.

Han fikk sine første randoneeski som 16-åring. Den gang var det lenge mellom hver gang han møtte likesinnede i fjellet.

– Nå er det helt annerledes. Toppturer er blitt enormt populært de senere årene, sier han.

Tredoblet salg på ett år

Det samme har sportsbutikkene merket.

Daglig leder i Platou Sport, Bjarte Birkeland, forteller om vekst i salget av toppturpakker de siste årene.

– I mai 2020 solgte vi 170 toppturpakker. Det er godt over en tredobling fra samme måned året før, hvor vi solgte 50 pakker, sier han.

– Vi merker en klar økt interesse for toppturer. Folk har i løpet av det siste året virkelig oppdaget verdien av nærturen, bekrefter informasjonsleder i Bergen og Hordaland turlag, André Marton Pedersen. Foto: Bård Bøe

– Tenk skredsikkerhet

Rune Verpe Engeset, leder av snøskredvarslingen og seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, synes det er flott at mange har glede av å ferdes i fjellet. Han har likevel én klar oppfordring til dem som tenker seg på topptur:

– Tenk skredsikkerhet!

Engeset beskriver snøskred som livsfarlig.

Han sier man bør ha lest skredvarselet, sjekket værmeldingen og undersøkt terrenget på kartet før man legger ut på topptur.

– Deretter bør man se etter faretegn for skred. Det er tydelige signaler på at skredfaren er betydelig og at man ikke bør befinne seg i skredterreng, sier han.

Fakta Faretegn for skred Ferske snøskred.

Drønnelyder i snøen.

Skytende eller ferske sprekker i snøen.

Stort snøfall.

Rask temperaturendring.

Mye vann i snøen.

Vindtransportert snø. Kilde: Varsom.no Vis mer

– Hvis man følger ferdselsrådene fra varsom.no og har grunnleggende kunnskap om skredsikkerhet, skal det veldig mye til for at man blir tatt av skred, sier Engeset.

Han anbefaler varsom.no sin snøskredskole som et godt sted å tilegne seg nødvendig kunnskap. NVE leverer også skredvarsel på siden regobs.no.

– Har du skredkurs i tillegg, er det et veldig godt utgangspunkt for en trygg topptur, sier Engeset.

– Jeg sjekker alltid værmelding og skredvarsel før jeg legger ut på topptur. Under turen må man hele tiden være bevisst på skredsikkerhet, sier Erlend Gjøsund. Foto: Bård Bøe

Han peker videre på den såkalte 30-gradersregelen, at det i utgangspunktet må være minst 30 grader helling i terrenget for at et snøskred skal løsne.

– Man bør også tenke på hvem man er på tur med. Hvis man blir tatt av snøskred, er de 15 første minuttene kritiske i forhold til å bli gravd ut igjen levende. Da er det i hovedsak turfølget som er helt avgjørende, sier Engeset.

Dette utstyret trenger man

Olav Standal Tangen leder Hordaland Røde Kors sin skredgruppe. Han trekker frem tre S-er som nødvendig utstyr hvis man skal på topptur.

– Sender/mottaker, søkestang og spade er tre ting vi mener er obligatorisk hvis man skal i skredterreng, sier han.

Tangen mener at det ikke er nok å bare ha utstyret med seg.

– Man må vite at utstyret fungerer og hvordan man bruker det. Røde Kors Hordaland har treningsbaner i Eikedalen, Myrkdalen og i Røldal, hvor man gratis kan trene med utstyret, sier han.

– Vi oppfordrer til å lese teksten i snøskredvarselet, ikke bare tallverdien. Der ligger det mye god informasjon. Man må også ta høyde for svært lokale forskjeller, sier Olav Standal Tangen i Hordaland Røde Kors. Foto: Bård Bøe

Han avslutter med ett viktig poeng:

– At det går skispor inn i et terreng er ikke et bevis på at det er trygt. Man må gjøre sine egne vurderinger, sier han.

– En del av turopplevelsen

På vei mot Gullfjellets topp sier Erlend Gjøsund at han har et bevisst forhold til skredfaren når han er på tur.

– Jeg gjør vurderinger underveis når jeg er på tur og velger løype. Jeg forsøker å følge fjellrygger, unngå terrengfeller og steder med bratt overheng, sier Gjøsund.

Erlend Gjøsund har alltid med seg søkestang, sender/mottaker og spade på topptur. Han har selv merket nytten av å delta på skredkurs. Foto: Bård Bøe

Han har deltatt på skredkurs og søkt informasjon i bøker.

– Skredsikkerhet er en treningssak og noe man må holde ved like. Å diskutere skredrisiko og løypevalg er en del av turopplevelsen, sier han.