Nærmer seg løsning på testmaraton i Håndball-EM i Norge: Flere tusen prøver må analyseres

Norges Håndballforbund (NHF) jobber hardt med å spikre det svært omfattende EM-regimet i kampen mot covid-19. Analysemaskinene kommer til å arbeide for fullt.

Håndball-EM blir en maraton også i tester for koronasmitte. Ole Berg-Rusten / NTB

NTB-Espen Hartvig

9 minutter siden

Spillere og ledere må kunne vise fram en negativ prøve før de ankommer Norge. Så må alle avlegge ny test når de lander på norsk jord. Inntil disse viser negativt resultat, venter isolasjon på hele troppen.

Så skal hver delegasjon, ofte nær 40 personer, som hovedregel få analysert koronatester på samtlige involverte hver 72. time. I tillegg kommer trolig et daglig digitalt dokument der hver person må friskmelde seg selv.

– Det er et svært omfattende regime, men det må vi bare løse. Det er eneste måten å få arrangert EM på. Vi arbeider med denne saken og er trygge på at det løser seg, sier generalsekretær Erik Langerud i NHF til NTB.

Det jobbes nå med å finne en gunstig løsning for analyser av alle prøvene. Det vil bli avlagt noen tusen av disse for deltakerne i EM.

En covid-19-test test gjennomføres i Oslo. Terje Bendiksby / NTB

Hektisk

Det er også en svært kostbar affære for arrangøren og vil trolig dreie seg om millionbeløp bare for EM.

– Det er store prisforskjeller på analyser og mange aktører inne i bildet, sier Langerud.

Mesterskapet spilles i perioden 3.-20. desember. Vel 60 prosent av kampene, inkludert semifinaler, finale og bronsekamp, er lagt til Norge. Danmark har resten av EM.

Det går mot at alle deltakerlagene innlosjeres på det samme hotellet i Trondheim, og at det blir et rent såkalt boble-mesterskap. Troppene vil blant annet ha egne etasjer på hotellet, spesielle retningslinjer rundt matservering og lagmøter og strikt opplegg for mediekontakt både før og etter kamper.

Utetiden fra hotellet vil bli svært begrenset for spillere og ledere over en periode på opptil tre uker. Brakkesyken kan bli et utfordrende element.

Det er per nå lov med 200 tilskuere på hver kamp. Disse spilles på norsk jord i Trondheim Spektrum. Der er det plass til vel 8000 tilskuere.

Norge spiller denne uka en turnering og tre kamper i virusrøde Danmark.