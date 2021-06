Skuffet over major-plasseringene: – Er ikke langt unna

Viktor Hovland (23) har hatt en kjempesesong og oppnådd flere pallplasseringer på PGA-touren, men i majorturneringene har topp-plasseringene uteblitt.

STABIL: Den norske golferen Viktor Hovland har etablert seg blant verdenseliten i golf. Nå håper han å snart kunne få ut sitt fulle potensial også i majorturneringene. Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Andreas Hellenes, VG

24. juni 2021 13:21 Sist oppdatert 7 minutter siden

Majorturneringer er det gjeveste av det gjeve innen golfverden. Publikumsinteressen, premiepengene og prestisjen mellom spillerne er noe av det som gjør turneringene så prestisjetunge.

Fakta Majorturneringer: Disse turneringene har status som «Majors»: The Open Championship.

US Open.

PGA Championship.

US Masters. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Det er jo vesentlig større da, og det er de beste spillerne i verden som spiller. Det er litt mindre marginer å gå på når man spiller majorturneringer. Man kan slå mange bra slag som likevel ender opp i dårlige posisjoner, og da føler man seg ute av flytsonen, sier Hovland til VG i forbindelse med en pressekonferanse i forkant av BMW International som spilles i München denne uka.

Hovland fikk en god start på turnering og gikk fire under par på dag én.

I 2021 har Hovland spilt tre «Majors». I april ble det en 21.-plass i US Masters, i mai ble det en 30.-plass i PGA Championship og i forrige uke måtte han trekke seg fra US Open etter en bisarr skade.

SAND I ØYET: Hovland måtte trekke seg fra storturneringen US Open, men nå er han tilbake for fullt og ser frem til å delta i både The Open og OL. Foto: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Hovland, som per nå er nummer 14 på verdensrankingen i golf, sier til VG at han er litt skuffet over resultatene i The Masters og PGA Championship, men at han samtidig føler han har spilt veldig mye bra golf – uten at det har gitt utslag på resultatlisten foreløpig.

Likevel er han godt fornøyd med sesongen sett under ett:

– Jeg vil si det har vært veldig bra. Jeg har hatt én seier, samt flere sjanser til å kjempe om seiere. Jeg er også veldig fornøyd med å kun ha misset én cut før jeg trakk meg fra US Open i forrige uke. At jeg har kommet meg videre selv på dårlige dager viser hvor stabil jeg har vært, så det er jeg veldig «happy» med.

Selvom han ikke har fått ut sitt fulle potensiale i årets tre første majorturneringer, er Hovland klar for fight når The Open skal spilles 15. juli-18. juli:

– Jeg føler jeg har spilt veldig solid i år, og at jeg ikke er langt unna å kunne kjempe om seierene også i majorturneringene, forteller Hovland før han legger frem slagplanen for The Open:

– Jeg tror det å bare komme meg over dit, spille banene litt flere ganger enn det jeg vanligvis ville gjort, samt bli vandt til hvordan ballen spretter og alt det der, er viktig.

– Ellers må jeg bare fortsette å jobbe med alt jeg driver med. Jeg føler at nærspillet og puttingen har blitt bedre. Så det er hovedsaklig det å få alt til å klaffe på en og samme uke, istedenfor at mine svakheter blir bra mens mine styrker blir mindre bra - for da jevner det seg ut. Så det er bare å jobbe på og satse på at alt klaffer.

PS: Hans beste majorresultat så langt i karrieren er den sensasjonelle 12. plassen som amatør i US Open i 2019.