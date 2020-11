Tilskuernekt og bot for Aalesund i Pellegrino-saken

Aalesund må spille neste hjemmekamp uten tilskuere og bøtelegges etter at en supporter kom med et rasistisk tilrop mot Kristiansunds Amahl Pellegrino.

Amahl Pellegrino har scoret på bestilling i årets eliteserie i fotball. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

NTB

11. nov. 2020 15:14 Sist oppdatert nå nettopp

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding onsdag.

Som en del av straffen må Aalesund også henge opp et «#STOPPrasisme»-banner på tribunen. Dommen er i tråd med påtalenemndas innstilling i saken.

«I tråd med Uefas sanksjonsnivå vurderte doms- og sanksjonsutvalget at AaFK skulle dømmes til å spille neste hjemmekamp for delvis tomme tribuner, men etter en helhetsvurdering, sett opp mot antall tilskuere på tribunen på grunn av koronarestriksjonene, ble det bestemt at kampen skal spilles for helt tomme tribuner», skriver NFF.

Boten AaFK er ilagt, er på 10.000 kroner.

«Vi aksepterer dommen fullt og helt. Vi var raskt ute og beklaget til fornærmede og tok tydelig avstand fra utropet fra supporteren i etterkant av hjemmekampen mot Kristiansund. I NFFs omtale av klubbens håndtering av denne krevende saken heter det at håndteringen var adekvat, og at det var ett utrop, én gang, fra én person», skriver eliteserieklubben på egne nettsider.

Formildende

Doms- og sanksjonsutvalget skriver blant annet i sin begrunnelse at allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at det må reageres mot episoder som den Pellegrino ble utsatt for.

«Både Fifa og Uefa har nylig foretatt innskjerpinger i sanksjonsreglene ved rasistiske og diskriminerende ytringer, og har en streng tilnærming til sanksjoner i slike saker. Tilsvarende har blitt gjort i regelverket til Englands Fotballforbund (FA). For å følge den internasjonale tendensen, finner utvalget at det må fastsettes en streng reaksjon», står det videre.

Det vises til at Uefa ved førstegangsforseelser som hovedregel praktiserer delvis stengte tribuner, men at alvorlighetsgraden i hver sak kan føre til strengere straffer.

Utvalget tillegger det begrenset vekt i formildende retning at Aalesund-ledelsen reagerte raskt da saken ble kjent.

«Dette er det eneste riktige å gjøre. I formildende retning vektlegger imidlertid utvalget at klubben offentlig tok avstand fra utsagnet, og beklaget seg direkte overfor fornærmede», skriver utvalget.

Utestengte supporter

Det var i etterkant av bortekampen mot Aalesund tidlig i oktober at Kristiansund-spiller Pellegrino ble utsatt for rasistiske tilrop fra tribunene. Eliteseriens toppscorer tok selv opp episoden i sosiale medier.

«Til alle dere rasister bak målet på Color Line stadion, dere er en stor VITS! Tenk at vi i 2020 bare skal stå på siden og se på, det er trist», skrev Pellegrino på sin Twitter-konto.

Aalesund-ledelsen var raskt ute med en uforbeholden unnskyldning på vegne av klubben og supporterne.

AaFK identifiserte i dagene som fulgte en tilskuer som skal ha kommet med tilrop mot Pellegrino. Vedkommende ble utestengt fra kamper ut neste sesong.

Tilskueren skal ha beklaget egen oppførsel på det sterkeste.