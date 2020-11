Nå blir det internasjonal «skøyteboble» over nyttår: – Dette er gode nyheter for oss

Skøyteforbundet skal samle tre arrangementer på ett sted. – Man tror det ikke før man får se det, sier Sverre Lunde Pedersen.

– Det var lenge håp om en boble før jul også, så vi får håpe det blir noe denne gangen., sier Sverre Lunde Pedersen. Geir Olsen

Nå nettopp

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har bestemt at det blir en egen såkalt skøyteboble i Heerenveen over nyttår der tre arrangementer samles på ett sted for å minimere smitterisikoen.

EM er flyttet frem til 16. og 17. januar, med verdenscup de to påfølgende helgene.