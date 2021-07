Hovland-feber i Norge: – Helt sirkus

Da golfstjernen Viktor Hovland (23) dukket opp på Larvik Golfklubb, flokket folk til.

POPULÆR: En rekke personer møtte opp for å se Viktor Hovland (i lyseblå pique i midten) spille golf i Larvik. Foto: Tom Erik Andersen

6. juli 2021 10:43 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det sier alt om statusen hans når han plutselig dukker opp på Larvik Golfklubb en mandag ettermiddag, så blir det helt sirkus. Det er ikke noe vi er vant med fra før. Det var litt tendenser da Henrik Bjørnstad spilte på PGA Touren, men dette er noe helt nytt, sier Joakim Mikkelsen, kommentator for Viaplay.

Hovland er i Norge etter seieren i International Open i München, og i forkant av The Open i Sandwich i England 15–18. juli. Mandag spilte han en selskapsrunde med golferne Andreas Halvorsen, Kevin André Wright og fotballprofilen John Arne Riise. Da dukket en rekke tilskuere opp. Norsk Golf omtalte hendelsen først.

Les også Hovlands «vinnergåte»: – Det er noe jeg har tenkt på

– Hovland-feberen er reell. Jeg trodde helt ærlig ikke at det skulle være over hundre personer til stede for å se en treningsrunde, sier Mikkelsen.

At Hovland skulle spille i Larvik spredte seg raskt i golfmiljøet og en rekke personer rakk frem i tide.

– Golf er en sport som er noe ekstra å se live. Han spiller mest i USA, og folk så nok på det som en gylden mulighet til å oppleve Viktor, sier Mikkelsen.

STORE KARRIERER: John Arne Riise i hvit pique imponerte med sin fotballkarriere i Roma og Liverpool. Nå er Viktor Hovland blitt en av verdens beste golfere. Foto: Tom Erik Andersen

Kommentatoren sier Hovland takler slike situasjoner på beste måte.

– Han er den kjernekaren han er, så sånt tar han på strak arm, sier Mikkelsen.

Larvik Golfklubb prøvde å skjerme Hovland mest mulig.

Les også Verdensstjernenes stikk forbløffer: – Liker ikke hverandre

– Vi hadde en god prat med Andreas (Halvorsen, Larvik GK. Red, anm.) i går. Han fortalte at Viktor ikke ville gi noen intervjuer her i dag, de ønsket mest mulig ro på runden, og det har vi forsøkt å gi dem, forklarer Bjørn Ekvall, daglig leder i Larvik Golfklubb, til Norsk Golf.

Ekvall har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.