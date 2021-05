MMA-Hermanson corona-smittet – går kamp likevel

For to uker siden ble MMA-stjernen Jack Hermansson (32) corona-syk i Texas, men etter et kort sykdomsforløp velger han likevel å gå helgens kamp mot Edmen Shahbazyan (23).

KAMPKLAR – TROSS ALT: Jack Hermansson avbildet på trening med Marthin Hamlet (med ryggen til) i Lambertseter Bryteklubb i mars. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå nettopp

– Hele teamet fikk corona. Det er langt fra en optimal oppkjøring når det kommer så tett opp mot kamp, sier Hermansson til VG.

Trenerne Mohsen Bahari og Teta Rios ble også syke, i tillegg til Christian Bastiansen som er med for å lage materiale til Hermanssons YouTube-kanal.

De fire var først i Houston, Texas, for å forberede seg til kampen som egentlig skulle gått 15. mai. Det er åpnet veldig opp i Texas, og smitterisikoen var tydeligvis såpass høy at den rammet Team Hermansson. Dermed ble det heller ikke kamp foran 16.000 tilskuere sist helg.

– Jeg hadde gledet meg til å gå kamp foran publikum, men det viktigste for meg er at jeg får gått kamp. Nå må vi bare gjøre det beste ut av situasjonen, sier Hermansson.

Hans manager David Garcia opplyser til VG at det er Hermansson selv som har tatt avgjørelsen om å gå kamp.

– Han følte seg dårlig, og testet positivt 8. mai. Han var slapp, og hadde feber på natten. Etter noen dager ble han bedre, og trente igjen i slutten av forrige uke, sier Garcia til VG.

Kampen ble flyttet én uke, uten at det ble gitt noen grunn. Det er først nå de litt dramatiske detaljene kommer frem.

HERMANSSON-TRENER: Mohsen Bahari (t.h.) er med Jack Hermansson til USA. Her er de avbildet på trening i Lambertseter Bryteklubbs lokaler i mars. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jack er en voksen mann som vil bli verdensmester. Han hadde aldri tatt denne kampen hvis han ikke følte seg klar. Han har vært ekstremt godt forberedt før sykdommen kom, sier Garcia.

Hermansson virker heller ikke spesielt bekymret, og fortalte om sykdommen på torsdagens pressekonferanse.

– Jeg føler uansett at jeg har så bra kondisjon at etter covid så er jeg på samme nivå som de andre gutta i vektklassen, gliste 32-åringen da han forklarte situasjonen for pressen.

Natt til søndag møter han amerikanske Shahbazyan (11 seirer og ett tap) i mellomvektsklassen.

Hermansson tapte mot Marvin Vettori i desember og er rangert som nummer åtte. Shahbazyan er nummer 11.

– Det er ekstremt viktig med seier nå, men hver kamp er den viktigste i karrieren, sier Hermansson.

Shahbazyan er en fighter det har vært store forventninger til, men litt av «magien» forsvant da han gikk på sitt første profftap mot Derek Brunson i august.

– Shahbazyan er meget god stående, men muligens ikke er like god på bakken, beskriver Hermansson som er klar på at målet hans er tittelkamp innen kort tid.

Vettori, som Hermansson tapte mot, skal nå gå om tittelen mot Israel Adesanya 12. juni.

– Er det frustrerende eller inspirerende at Vettori nå har tittelkampen?

– Det er helt klart frustrerende, for det kunne vært meg. Jeg tror Adesanya vinner.

– Med seier mot Shahbazyan – ser du for deg én eller to seirer til før du får tittelsjansen?

– Det spørs hvem jeg får i min neste kamp. Jeg håper på én, men to er nok mest sannsynlig, sier Hermansson som understreker at han hele tiden tenker på det store målet:

Å bli mester i UFC.

PS! Helgens UFC-stevne vises på Viaplay.