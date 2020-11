Nadal klar for semifinalen i ATP-mesterskapet

Rafael Nadal har tatt seg videre til semifinalen i tennisturneringen ATP i London etter å ha vunnet over Stefanos Tsitsipas fra Hellas.

Rafael Nadal har tatt seg videre til semifinalen i tennisturneringen ATP i London etter å ha vunnet over Stefanos Tsitsipas fra Hellas. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

NTB-Ritzau-AFP

Nadal vant kampen i gruppespiller med sifrene 6-4, 4–6 og 6–2. Dermed møter den 34 år gamle spanjolen russiske Daniil Medvedev i semifinalen.

– Det er viktig å være i semifinalen i årets siste turnering. Det er jeg glad for, og jeg ser frem til semifinalen mot Daniil, sier Nadal til nyhetsbyrået AFP.

Det er 16. året på rad at Nadal er en del av sesongfinalen for tennisherrene. Det er rekord. Han har kommet til finalen to ganger, men aldri vunnet. Nå jakter han sin første ATP Finals-tittel.

Nadal vant den innledende kampen mot Andrej Rubljov, men tapte for årets US Open-vinner Dominic Thiem. Han måtte dermed slå Stefanos Tsitsipas for å bli blant de fire beste.

ATP Finals spilles av de åtte best rangerte tennisherren i verden. Roger Federer, som er rangert som nummer fem, er ute med skade, og argentinske Diego Schwartzman fikk dermed plassen i mesterskapet.

Dominic Thiem har allerede sikret seg en plass i lørdagens semifinale, og han møters vinneren av kampen mellom russiske Alexander Zverev og verdenseneren Novak Djokovic fra Serbia.