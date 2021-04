Brækhus besøkte Tysons cannabis-farm: – Han koste seg med en blås

Mike Tyson (54) brukte langfredagen på å få besøk av Cecilia Brækhus (39) og UFC-mester Francis Ngannou (34) på sin mye omtalte cannabis-farm i California.

STORE STJERNER: UFCs nybakte tungvektsmester Francis Ngannou (t.v.) og Mike Tyson sammen med Cecilia Brækhus på Tysons farm i California for to dager siden. Foto: Privat

Påskeaften la hun ut et bilde i sosiale medier der hun poserer sammen med Tyson og Ngannou. Sistnevnte ble forrige helg UFCs nye tungvektsmester da han vant på knockout mot Stipe Miocic.

«For en godbit! I går fikk jeg en omvisning på Tyson-ranchen, og deretter en sniktitt bak kulissene i hans forretningsimperium. Deretter møtte jeg legenden selv, og @francisngannou etter opptak. Takk til Team @miketyson!!» skrev Brækhus sammen med et bilde av de tre på Instagram.

– Jeg trener med Peter Lee Thomas her borte. Han er Halle Berry-trener og stuntkoordinator. Han trener på Tysons ranch og kjenner Tysons trener godt. Han ville sette oss alle i kontakt, så jeg kan trene på gymmet der når jeg ønsker, skriver Brækhus i en melding til VG.

KAN TRENE PÅ TYSONS RANCH: Cecilia Brækhus, som her poserer etter innveiingen i forkant av sin siste kamp i mars. Foto: Ed Mulholland, Matchroom.

Mike Tyson er sammen med avdøde Muhammad Ali tidenes mest kjente proffbokser, og han hadde tungvektstittelen flere ganger på 80- og 90-tallet.

Brækhus har møtt Tyson ved flere anledninger de siste årene.

– Det er alltid mye vitsing og latter. Denne gangen mente han jeg og Francis Ngannou burde «produsere super kampsport babys», skriver Brækhus.

Marihuana ble fra 1. januar 2018 legalisert for voksne over 21 år i flere amerikanske stater, deriblant California. Samme år gikk Tyson sammen med flere forretningspartnere i gang med «Tyson Ranch» på en 40 mål stor farm i California City, nord for Los Angeles.

– Du fikk vel se hva som produseres der – hvor spesielt er det?

– Det var veldig spesielt, og særlig siden marihuana er forbudt i Norge. Her er det en hel business bygd opp rundt det.

GOD STEMNING: – Det er deilig å være rundt stjerner som er så jordnære, skriver Cecilia Brækhus til VG etter et møte med Francis Ngannou (t.v.) og Mike Tyson. Foto: Privat

Tyson har de siste årene i tillegg til produksjon av cannabis drevet podkasten «Hotboxin with Mike Tyson», der han har hatt en rekke kjendisgjester. Tyson røyker ofte marihuana under innspillingene.

Fredag hadde han innspilling med Ngannou, og Brækhus traff altså de to etter den seansen.

– Tok Tyson seg «en blås» mens du snakket med ham?

– Han koste seg med en blås, ja.

Brækhus tapte nylig for andre gang mot Jessica McCaskill, og er ikke lenger verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse. Hun signaliserte umiddelbart etter tapet at hun vil ha revansj, og ønsker å gå flere kamper. Men siden da har hun sagt minimalt om fremtiden.

– Jeg trener og holder meg i form, er Brækhus korte svar på VGs forespørsel om planene fremover.

Hun har vært på ferie i Miami inntil nylig, men er altså nå tilbake i California der hun har hatt store deler av oppkjøringene til sine seneste kamper.