Slik har du aldri sett Camilla Herrem før: – Hun er tøff

For flere Sola-spillere har treningshverdagen føltes tung etter ukevis med utsettelser, avlysninger og usikkerhet. Denne uken gledet spillerne seg til å gå på trening igjen.

Nå nettopp

Høylytt skravling, og stadige latterutbrudd høres i gangene i DNB Arena. Inne i ishockey-garderoben vagger Solas a-lag rundt på hockeyskøyter kledd i altfor store Oilers-drakter, og smiler fra øre til øre.

Det er ingenting som tyder på at spillerne for en drøy uke siden fikk drømmen de har trent beinhardt til i flere uker, å spille seriekamper igjen, knust for tredje gang på halvannen måned.