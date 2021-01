VM-håpet tok korona-grep: Overnattet i bilen på turen fra Riska til Barcelona

Sondre Haga tar ingen koronasjanser og droppet restaurantmat og hoteller på turen til treningsopphold i Spania. Med et lager av tørrfôr satte han seg i bilen for å kjøre 2300 kilometer.

Bilen ble både hotell og restaurant for Sondre Haga. Her er han framme i Spania sent torsdag kveld. Foto: Privat

Forrige sesong havnet 21-åringen blant de tre beste i to av rundene i trial-VM, og sammenlagt ble han den sjette beste utøveren i verden i 2020. Dette året er målet å ta VM-gull. For å klare det, skal han den neste tiden oppholde seg på sin faste base utenfor Barcelona. Men ett europakart farget rødt av korona gjorde at reisen fra Riska ikke ble som vanlig. For å unngå kontakt med andre folk, hadde han med seg mat, madrass og sovepose og overnattet bak i bilen.

Tørrmat

– Jeg har vannkoker og har kjøpt med meg turmat, rett i koppen og havregryn. Vann hadde jeg med meg på flasker Alle måltidene har jeg spist i bilen for å unngå bensinstasjoner. Jeg har kun stoppet for å fylle diesel, sa han på telefon fra Sør-Frankrike torsdag kveld. Da regnet han med å være framme ved bestemmelsesstedet i Spania i ti-ellevetiden på kvelden.

Onsdag morgen kjørte han fra hjemstedet Riska og om bord på danskebåten, 2300 kilometer fra målet.

– Reisen har vært relativ grei, det er lite trafikk på grunn av korona. Jeg kjørte fram til klokken halv ett onsdag kveld, sov og kjørte av gårde halv sju i morges (torsdag).

Bilen fullstappet med sykler og utstyr. Foto: Privat

Forrige sesong, som var hans beste, var også den mest spesielle.

– Jeg reiste hjem til Norge midt i oppkjøringen, og sesongen ble utsatt. Det var tøft, men jeg klarte å holde motivasjonen oppe og endte på pallen i VM. Det har ingen nordmann klart før. Målet om å vinne VM i år er helt kurant.

I Spania bor tre stykker sammen på en gård utenfor Barcelona. Selv om han kan trene på Riska, byr årstiden og kulden i Norge på utfordringer.

– Hjemme er det en del ting jeg ikke får trent på, sier Haga.

Fakta Trial Trial er motorsportens svar på akrobatikk der målet er å ikke sette foten ned i bakken mens man kjører gjennom seksjoner i naturen som steiner, fossefall, fjellkanter og andre hindringer.

En trialsykkel har ikke noe sete, så man må stå hele tiden.

Setter du foten i bakken får du en prikk. Den med færrest prikker vinner.

En konkurranse kan vare fra 3 til 6 timer.

En seksjon består av flere forskjellige ferdighetsnivåer og anvises i form av fargede piler.

Hver fører har en minder/assistent med seg inn i seksjonen for sikring og rådgivning. (Kilde: Norges Motorsportforbund) Vis mer

Foto: Privat

Fakta Sondre Gilje Haga Født: 22. mai 1999

Fra: Hommersåk

Klubb: Riska Motorsykkelklubb

Fabrikkfører for: Beta

Kallenavn: Gekko

Utvalgte meritter: Nordisk mester lag (2016), seier i VM-runde for junior i Sverige (2015) , nordisk mester (2019) og nummer seks sammenlagt i VM (2020). Vis mer

Signerte ny kontrakt

Første VM-runde er i Japan i mai.

– Det er vanskelig å planlegge ting. Akkurat nå er det lite trolig at det blir, men vi vet aldri når vaksinen kommer, og vi får bare krysse fingrene. Foreløpig er det på kalenderen, og jeg må trene mot det.

I 2020 ble konkurransen i Japan avlyst, og det ble kun kjørt VM-runder i Europa.

– Det var ingen smitte på de løpene, og det kommer til å bli runder i Europa, med mindre det blir skikkelig gale.

– Hva har koronaen hatt å si for økonomien?

– Det er helt klart vanskelig. Jeg lever på sponsorpenger og har signert en veldig bra kontrakt med et fabrikkteam som gjør det veldig mye bedre. Det er sponsorer som får det til å gå rundt, sier det norske VM-håpet, som også understreker at foreldrene har støttet ham mye.

Nylig byttet han merke og har signert en avtale med det italienske motorsykkelmerket Beta.

I videoen under kan du se Sondre Haga trene på Riska.