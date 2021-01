Birk Ruud vant i Kreischberg: – En følelse jeg ikke har kjent på før

Birk Ruud (20) sikret seg verdenscupseieren i østerrikske Kreischberg etter to triks på over 95 poeng.

8. jan. 2021 19:17 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er en av de sykeste konkurransene jeg har vært med i. Nivået til alle gutta var helt sykt, sa Ruud i intervjuet vist på NRK etter han kom ned etter sitt siste forsøk.

Det var skyhøyt nivå i kveldens Big Air-konkurranse, best av alle var Birk Ruud med sine 193.20 poeng.

Ruud startet konkurransen med en switch dobbelcork 1800 med blunt-grab, noe dommerne betalte ham 96 poeng for.

Bærums-gutten ledet dermed fra første hopp og så seg aldri tilbake da han satt en dobbel bio 1800 med mute-grab. Med 97.20 nye poeng ble det vanskelig for de andre å tukte Ruud.

Ruud satt hele verdenseliten på plass og hadde vunnet allerede før sitt siste forsøk. Han kunne dermed bare kose seg ned bakken som siste mann.

– Det å komme på topp her er en ære, og jeg er veldig stolt av meg selv og hele laget, fortalte Ruud.

Dette var Ruud sitt første renn for sesongen ettersom at han sto over forrige renn, grunnet farens sykdom.

– Det er helt fantastisk, vi har snakket sammen i familien om dette og pappa har kjempet gjennom dette for oss, forteller Ruud til VG før han fortsatte:

– Han er verdens beste pappa - en farsfigur jeg har drømt om. Det er en spesiell følelse jeg ikke har kjent på før.

Christian Nummedal var også med i dagens konkurranse, men endte sist av alle de ti finalistene.

Nærmest av alle kom Antoine Adelisse med sine 189.60 poeng, tett etterfulgt av Oliwer Magnusson med 189.20 poeng.

Johanne Killi måtte trekke seg fra dagens finale i Kreischberg, ettersom hun skadet seg på oppvarmingen til finalen.

Hun kom på fjerdeplass i gårsdagens kvalifisering, 18.4 poeng bak Tess Ledeux.