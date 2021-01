Kveldens Sola-kamp er utsatt grunnet smittefrykt

Håndballforbundet tar ingen sjanser.

Kristina Novak og resten av Sola-spillerne får likevel ikke spilt kveldens seriekamp. Foto: Kristian Jacobsen

6. jan. 2021 14:31 Sist oppdatert nå nettopp

Sola skulle egentlig spilt kamp mot Aker hjemme i Åsenhallen i kveld klokken 18.00.

Nå er kampen utsatt grunnet frykt for koronasmitte.

På sin Instagram-konto skriver Sola HK:

«Forbundet og Norsk Topphåndball har valgt å utsette kampen kort tid i forkant grunnet en usikkerhet i forbindelse med covid-19-smitte i Østlandsområdet».

– Veldig kjedelig

– Vi vet ikke mer enn det som står på nettsidene våre nå. Det er veldig kjedelig, sier salgs- og markedssjef Siri Forgaard i Sola Håndball.

Kampen skulle i utgangspunktet gå for tomme tribuner.

Bortekampen mot Molde søndag 17. januar er også utsatt på grunn av smitte blant Molde-spillere. Ni spillere er bekreftet smittet med korona.

Foto: Sola HK Instagram

– Sikkerheten først

– Sånn er det i disse tider. Det er ikke noe å tenke på, sikkerheten kommer først, sier Sola-trener Steffen Stegavik.

Han forteller at Aker-spillerne satt på Sola lufthavn da de fikk beskjed om at kampen var utsatt. Så han regner med utsettelsen var verre for dem enn for Sola-spillerne som var hjemme og slappet av.

Bortekampen mot Molde er allerede utsatt. Det er også usikkerhet knyttet til om kampen mot Rælingen førstkommende søndag går som normalt. De har spilt treningskamp mot nettopp Aker den siste perioden.

– Vi trener som normalt, men det kan godt hende det ikke blir kamp på oss før 20. Januar, sier Stegavik.

PS! Også Oilers’ kamp mot Sparta i eliteserien i ishockey lørdag er utsatt.