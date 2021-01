Kongshaug tatt ut i EM-troppen: – Stort steg på veien mot målet mitt

Skøytetalentet Peder Kongshaug (19) er en av 16 løpere som skal representere Norge under EM i Heerenveen.

Peder Kongshaug (19) er klar for sitt første seniormesterskap. Kristian Jacobsen

4. jan. 2021 13:46 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er et stort steg på veien mot målet mitt. Jeg har hatt lyst til å være en del av landslagsgjengen i mange år. At jeg endelig kvalifiserer meg til å reise, ikke bare som reserve, men får lov til å gå, det blir veldig gøy, sier Peder Kongshaug til Aftenbladet.

Kongshaug som er siste års junior, får dermed sin debut i et seniormesterskap under EM i Heerenveen, som arrangeres 16. og 17. januar. Laget som reiser ned danner også grunnlaget for uttak til VM samme sted.