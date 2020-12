Landslagsspillerens uvanlige valg: – Jeg takket nei til mye høyere lønn

Thomas Solstad er ettertraktet. Elverums håndballspiller har mange beilere, men fortsetter i klubben i Innlandet.

Thomas Solstad hopper inn under mesterligakampen i håndball mellom Elverum og det spanske topplaget Barcelona i Terningen Arena på Elverum. Foto: Geir Olsen/NTB

Kort om saken:

Elverum og Nærbø møtes i NM-finale tirsdag.

Kampstart kl. 16.30, på TV2 fra kl. 16.

Thomas Solstad og Elverum ønsker å forsvare fjorårets gull.

23-åringen er tatt ut til VM i Egypt i januar, men tirsdag er det først NM-finale på Hamar. Da venter Nærbø, som aldri tidligere er kommet så langt i den gjeveste cupen.

Elverum er i sin 10. finale.

Solstad har hatt sin beste sesong noensinne. Nettopp derfor har tilbudene strømmet inn fra andre klubber, også utenfor Norges grenser.

– Jeg takket nei til mye høyere lønn i utlandet. Jeg setter utvikling foran penger, sier spilleren som mener at Elverum gir best muligheter i så måte. Der har han et godt støtteapparat, god oppfølging og et miljø han stortrives i.

– Du ble kåret til Årets linjespiller i ligaen i 2018/19, da med Halden. Denne sesongen har du tatt nye steg. Hva har skjedd?

– Jeg har utviklet forsvars- og duellspillet, blitt en bedre spiller og forstår mer av hvordan angrepsspillet settes sammen.

Thomas Solstad i Halden-trøye da han og østfoldlaget møtte Elverum i NM-finale for to år siden. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Fakta Thomas Alfred Solstad Født: 26.2.1997 Bosatt: Elverum Klubber: Ski, Follo, Halden, Elverum: Meritter: 14 kamper på juniorlandslaget/33 mål, 14 på U-landslaget/15 mål. Årets rookie i Follo. 5. plass junior-EM. Årets linjespiller i eliteserien i 18/19-sesongen. Sølv og gull i NM, seriemesterskap. Vis mer

Erfaring fra flere posisjoner

Solstad har et perfekt utgangspunkt. Han var bakspiller i yngre år, inntil moderklubben Ski manglet en linjespiller. Siden har han markert seg på streken.

Ungguttens vei gikk via 1. divisjon i Follo inntil Halden Topphåndball hentet ham til sitt elitelag midtveis i sesongen. Der var det skikkelig toppidrettskultur i et lag som oppnådde mye.

– Vi spilte NM-finale nettopp mot Elverum, opplyser den 194 cm høye spilleren.

Han har på ingen måte gitt opp håpet om å bli proffspiller i utlandet, men mener at han ikke har noe hastverk.

– Det er viktig å dra ut til rett tid, er hans mening. Og fortsatt er det mer å gå på i et klubblag som spiller i Champions League, og som har vært på norsktoppen de siste årene. Der er han nå på lag med flere spillere som skal til VM i Egypt blant dem Simen Holand Pettersen og Alexander Blonz av de norske.

Full innsats. Thomas Solstad i aksjon mot Drammen siste sesong. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Fikk ærefull rolle

Kantspilleren har mye godt å si om sine kollega:

– Han har vokst, og fått rollen som kaptein. Det sier noe om hva han betyr for laget.

Både Blonz og Solstad var med på Elverums gullag i fjor, men da fikk Solstad lite tid i finalen.

Da det var spilt et kvarter av 1. omgang, fikk Solstad nettopp en ball fra Blonz. Et par minutter senere måtte strekspilleren ut med direkte rødt kort. Det kom etter en duell med Binai Aziz.

Nå er det ingen tvil om at Solstad skal fullføre med stil.

Slik så det ut i Oslo Spektrum i fjor. Elverum tok NM-gullet. Thomas Solstad fikk sin første NM-tittel. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Begge er uansett enige om at Nærbø blir en tøff motstander.

– Nærbø er ett av de vanskeligste lagene å slå i Norge, mener kantspiller Blonz.

– Mange av spillerne på Nærbø har holdt sammen fra de var 12 år. Hos oss er det ti nye spillere siden NM i fjor, sier Solstad.

Han synes Nærbø gjør mye av det samme som Elverum gjorde da laget gikk inn for å satse fullt og helt.

Klubb- og landslagsduoen er enige om at laget fra Vestlandet vil komme til å stå på og aldri gi seg, og at det blir en spennende NM-finale.

Men Elverum er godt forberedt. Laget spiller om sin fjerde NM-triumf.

2. januar møtes landslaget til samling før VM. Finalen blir siste kamp i Norge på mange uker.