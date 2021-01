Sola må spille uten publikum: – Vi får lage god stemning selv

Koronaviruset setter en stopper for publikum under årets to første hjemmekamper i Åsenhallen.

Camilla Herrem håper at de klarer å lage god stemning selv med tomme tribuner. Fredrik Refvem

4. jan. 2021 12:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Det blir ingen hjemmebanefordel med støtte fra publikum, men vi spiller fortsatt hjemme i vår egen hall. Vi får lage god stemning selv, sier Camilla Herrem.

EM i Danmark med spilt for tomme tribuner, så den ferske gull-vinneren vet hva som venter de neste ukene.