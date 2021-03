Tandes tilstand stabil etter stygt fall: – Må bare håpe på det beste

Daniel-André Tande (27) mistet kontrollen i svevet under prøvomgangen før skiflygningsrennet i Planica. Tilstanden er stabil.

FALT STYGT: Daniel-André Tande ble fraktet bort i ambulanse etter fallet i Planica. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / X00501

25. mars 2021 14:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Det eneste jeg vet er at han er stabil og er flydd med helikopter til sykehuset i Ljubljana. Så er det egentlig bare å vente på neste informasjon, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK om tilstanden til Tande.

Han stod på trenertribunen da 27-åringen gikk rundt i luften og fikk hardt medfart nedover bakken i et veldig stygt fall.

– Det er vanskelig når du ser en utøver får luft over skiene og går rundt. Man må bare håpe på det beste, sa en preget landslagstrener.

– Jeg håper bare at alt er i orden med ham, at alt er bra.

Bilder fra hoppbakken viser at den norske hopperen ble fraktet ut på båre etter fallet og rundt kl 15 kjørte en ambulanse bort fra bakken. Da var sportssjef Clas Brede Bråthen til stede.

– Jeg så fallet live. Det er et dramatisk fall og det er sånne ting vi ikke på noen måte liker å se i idretten, sier en preget Bråthen til NRK etter rennet.

– Det er alltid vondt når folk du er glad i blir skadet. Da går det inn på oss.

Kort tid etter at Tande ble fraktet bort, kom det internasjonale skiforbundet (FIS) ut en oppdatering på hopperens tilstand:

«Daniel-André Tandes medisinske tilstand etter fallet er stabil. Han har blitt transportert til Ljubljana Medical Center med helikopter for ytterligere tester og behandling. Ny informasjon vil komme senere i ettermiddag».

– Det skal bli vanskelig kjenner jeg akkurat nå, å holde fokus og være entusiastisk over lange hopp etter det her. Det vet jeg ikke om å klarer for å være helt ærlig, sa kommentator Johan Remen Evensen på NRKs sending før selve hopprennet skulle starte.

– Man blir bare sittende her å synse. Håper det har gått bra, men frykter en alvorlig skade.

Også hoppekspert Anders Jacobsen var preget.

– Vi tenker på mor og samboer, sa hoppeksperten.

Stöckl innrømmer at fallet satte en støkk i hele den norske hopptroppen.

– Ja, vi ser nok at alle guttene er litt preget av dette, sa treneren til NRK.

Hopprennet endte med skuffelse for de norske deltagerne. Verdenscupvinner sammenlagt, Halvor Egner Granerud, kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen. Robert Johansson ble nummer 7 og Johann André Forfang nummer 11.

Rennet ble vunnet av japanske Ryoyu Kobayashi.