Sport Amerikansk fotball Tom Brady ble latterliggjort. Så ble han tidenes amerikanske fotballspiller og giftet seg med en supermodell.

Natt til mandag kan 43-åringen Tom Brady vinne sin syvende Super Bowl-ring. Han er tidenes amerikanske fotballspiller. Det har ikke alltid sett slik ut.

Klokken 00.30 natt til mandag spilles Superbowl LV, som er finalen i National Football League (NFL).

Tom Brady spiller på Tampa Bay Buccaneers som møter Kansas City Chiefs

Kampen sendes på Viasat4/Viaplay.

Han sto der, kun iført en grå boksershorts, på et rart vis både pinglete og kvapsete. Inni en oppmålt firkant sto 22 år gamle Tom Brady med armene litt tiltaksløse ned langs siden.

Det var april 2000, og klubbene i NFL – amerikansk fotball – hadde sin årlige draft. Da fikk de dårligste klubbene forrige sesong velge nye spillere først. Regjerende Super Bowl-mester valgte sist. Da alle hadde valgt spiller, begynte lagene på nytt. Slik fortsatte de syv ganger.

Den relativt ukjente Tom Brady fra collegelaget til Ann Arbor, Michigan, ble plukket i syvende runde. Han var spillervalg nr. 199 i draften i 2000. Klubben New England Patriots tok sjansen på unggutten.

Men bildet fra draften ble lagt merke til. New England Patriots’ quarterback Drew Bledsoe synes unge Brady var så lattervekkende at han hang bildet opp som plakat i garderoben. «Jeg vet hvorfor tigre spiser sine barn», skrev han over bildet. Et utrent 199. valg skulle ikke ta plassen fra stjernen.

Tom Brady under draften i 2000. Foto: NFL/Twitter Dette kortet fra 2000 viser at Tom Brady var den 199. spilleren som ble valgt i draften. New England Patriots tok sjansen. Foto: NFL/Twitter

To år senere ble Bledsoe så hardt taklet at en blodåre i brystet eksploderte. Tom Brady ble kastet inn som quarterback og tok etter hvert laget til sin første og overraskende Super Bowl-seier i 2002.

21 år senere er 43-åringen Tom Brady klar for sin tiende Super Bowl, mot Kansas Chiefs. Han kan vinne for syvende gang.

Veteranen er den største spilleren i NFL-historien. Hva skjedde?