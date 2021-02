Multitalentet som sjokkerte skøyteverden: – Helt uvirkelig

Ragne Wiklund (20) er verdensmester på skøyter og blant Norges beste i orientering. Det er en suksessformel hun ikke vil rokke ved før OL i 2022.

SKØYTESENSASJON: Trener og skøyteveteran Edel Therese Høiseth, Ragne Wiklund og Ida Njåtun etter den VM-gullet på 1500 meter. Foto: Peter Dejong / AP

Wiklund er den store kometen i årets skøytesesong på kvinnesiden. Allerede under den første konkurransehelgen tidlig i januar imponerte hun med å bli nummer seks i allround-EM. Siden har hun krøpet høyere og høyere på resultatlistene, før det hele kulminerte med gull på 1500 meter.

– Da det ble klart at det holdt til pallen ble jeg veldig glad. Det var helt uvirkelig da det holdt til seier, sier Wiklund til VG.

Norske medaljer på kvinnesiden har mildt sagt vært sjeldne. VM i enkeltdistanser har nå blitt arrangert 21 ganger siden oppstarten i 1996. Aldri har en norsk kvinne vunnet en medalje. Laila Schou Nilsen (allround-VM i 1937 og 1938) og Bjørg Eva Jensen (3000 meter i OL i 1980) er eneste norske kvinnene med internasjonale gull tidligere i historien.

– Jeg håper at alle jentene ser at det er mulig og at veien ikke er så lang opp som det i noen stunder kan se ut til, sier Wiklund til VG om det historiske gullet.

MEDALJEVANT FRA UNG ALDER: Ragne Wiklund fra tiden i barnehagen. Hun deltok i en VG Helg-reportasje allerede i 2006. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

– Etterlengtet. Det var veldig moro å se. Jeg har savnet den ekstra råskapen og noe av den så jeg i dag. Varmet skøytehjertet mitt så fælt, sier Bjørg Eva Jensen til VG.

Der Jensen har utmerket seg som syklist og Laila Schou Nilsen har OL-medalje i alpint og en rekke NM-gull i tennis, er også allsidighet noe som har ligget sentralt for Wiklund.

Allerede da hun var fem år hadde hun fått sine første medaljer. I et intervju med VG Helg fra tiden i Rektorhaugen Barnehage spurte hun hva journalisten syntes om det siste tilskuddet i samlingen:

– Synes du medaljen min er fin? Det er ikke den fineste, men den nyeste. Jeg fikk den på et skirenn.

– Hun har alltid drevet med mye forskjellig. Fotball, håndball, orientering og skøyter, med de to sistnevnte som førsteprioritet. Allsidigheten tror jeg er en del av forklaringen, sier mor Berit Sofie Wiklund til VG.

Ragne Wiklund tok blant annet NM-gull på stafett i 2020 og var med på det norske laget som tok bronse i junior-VM i 2018 i orientering.

– Jeg tror det er veldig viktig. For det mentale er det fint å ha et annet miljø å veksle til. Vi er veldig mye sammen, så det er greit å få litt pause også. For det fysiske er det bare positivt, sier Ragne.

– Nå er det et vinter-OL neste år, vil du gjøre noen endringer i satsingen?

– Nei, jeg endrer ikke vinneroppskriften, sier hun klart.

Trener Edel Therese Høiseth, som tok sølv under sprint-VM i 1996, er dypt imponert over Wiklunds prestasjon.

– Vi sa vel for to år siden at Ragne kan bli verdensmester og nå er hun det faktisk. Hun vil utvikle seg mer, det er jeg ganske sikker på. Det er ingen som går bedre på skøyer enn det hun gjør her nede, så da må hun bare bygge opp den fysiske siden videre.

TIDLIG PÅ IS: Ragne Wiklund (3) på hockeyskøyter ved Bånntjern i Nordmark i desember 2003.

– Hun er veldig målbevisst og flink til å jobbe for seg selv. Hun tar valgene som er viktig for henne. Hun er veldig god i orientering også, så hun er et mulitalent. Hun har et hode for de store anledningene og er en veldig snill og ydmyk person, sier Høiseth til VG.

Bjørg Eva Jensen er klar på at målsetningen til Wiklund må være å ta gull under OL i Beijing neste år. Wiklund ser også meget positivt på fremtiden.

– Det er veldig lovende da. Jeg blir veldig redd når slike ting skjer, for jeg er ikke typen som vil «jinxe» noen ting. Jeg ser alltid etter forbedringspotensial, så jeg gleder meg til å legge plan og evaluere sesongen. Forhåpentligvis går det enda bedre neste år.