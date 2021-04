Patrik Sjöberg fra sykesengen: – Jeg klarer nok ikke en sånn runde til

Høydelegenden Patrik Sjöberg (56) har vært alvorlig syk og har nå våknet opp etter to uker.

FORTELLER: Patrik Sjöberg har lagt ut bilde av seg selv fra sykesengen. Foto: Fra Patrik Sjöbergs Instagram

Svensken forteller om sin sykdom i et Instagram-innlegg, som blant annet er illustrert med et bilde av Patrik Sjöberg på sitt beste som høydehopper. Fotografiet er tatt av Expressen-legenden Jan Düsing, som i november 2020 gikk bort i covid-sykdom.

– Jeg selv har ikke covid-19, men derimot dobbeltsidig lungebetennelse og en slitsom blodforgiftning – bare på grunn av at jeg tror at jeg fortsatt er 22 og verdensrekordholder – men en ting er sikkert, jeg klarer nok ikke en sånn runde til med to uker og blod som ikke vil ta til seg mer oksygen enn 0,3 ...

Bakgrunn: Innlagt på sykehus med lungebetennelse

56-årige Patrik Sjöberg er en av Sveriges mest kjente idrettsprofiler. Han hoppet i 1987 2,42 meter og er den eneste høydehopperen som har tatt medalje i tre OL – to sølv og en bronse. Sjöberg tok gull under VM i Roma i sitt aller beste år, 1987.

Patrik Sjöberg fortsetter:

– Å være neddopet så lenge er mildt sagt merkelig. Da jeg ble vekket, var jeg den Sjöberg som folk ikke kjenner meg tror jeg er. Jeg har forsøkt å be om unnskyldning til alt og alle og vil legge til her at jeg burde hatt juling.

Etter friidrettskarrieren har Sjöberg blant annet vært aktuell med boken «Det du inte såg» hvor han blant annet forteller om hvordan treneren systematisk utsatte ham for seksuelle overgrep i oppveksten. Patrik Sjöberg har de siste årene holdt foredrag om emnet.

2,42: Patrik Sjöberg jubler over verdensrekord i høyde i 1987. Foto: Benkt Eurenius/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Han har vært åpen om at han i 2019 tok en pause i foredragsvirksomheten for å få orden på alkoholproblemer og pillemisbruk.

– Jeg kaller meg ikke alkoholiker, men ifølge Socialstyrelsens (tilsvarende Helsedirektoratets) anbefalinger ... ja, da er jeg nok alkoholiker, sa han i et intervju med Göteborgavisen GT for halvannet år siden.

– Det er en trøst at min oppførsel tydeligvis er veldig normal og at hjernen fungerer, skriver han nå, i instagraminnlegget som er sendt fra Sahlgrenska-sykehuset i Stockholm. Sjöberg mener de som jobber der er heltinner og helter og fortjener mye mer.

– Patrik er sterk, og vi får håpe at han snart er frisk og tilbake, sa hans tidligere agent Daniel Weefeldt til Expressen tidligere denne uken.