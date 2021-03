St. Olavsloppet avlyst – igjen

Pandemien setter stopper for det tradisjonsrike løpet mellom Trondheim og Östersund.

Bildet er fra St. Olavsloppet 2019, foreløpig siste gang løpet ble arrangert. Nå blir det heller ikke noe av årets utgave. Foto: Helene Mariussen

Nå nettopp

St. Olavsloppet 2021 er avlyst.

Det er konklusjonen etter et styremøte i aksjeselskapet torsdag kveld.

Umulig med kryssing av landegrense

Dermed er det tradisjonsrike løpet mellom Trondheim og Östersund avlyst for andre året på rad, etter å ha vært arrangert uavbrutt hver sommer siden 1988.

– Konklusjonen er at det ut fra koronapandemien ikke er mulig å arrangere årets St. Olavslopp slik som planlagt. Det å ha et idrettsarrangement over landegrensene og med så mange deltagere er særdeles vanskelig eller umulig ut ifra dagens smittesituasjon. Dette er dessverre en beslutning som vi ikke ønsket, men som vi etter en grundig gjennomgang ikke så en annen løsning på, skriver arrangørene i en pressemelding.

Ser mot 2022

I mangel på et lopp å arrangere denne sommeren, begynner nå jobben med å forberede neste års St. Olavslopp.

– Vi kommer nå til å jobbe mye med arrangementet i 2022 og vi gleder oss til veldig til å komme tilbake med ett stort og godt arrangement sommeren 2022.