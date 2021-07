Synva fikk klar beskjed: «Sliter du med å puste der oppe, bare skrik»

Hverdagen har vært så kjedelig. Nå vil Synva gjøre noe nytt. Moren sender melding og ber henne utsette planene. Så letter flyet.

– Jeg er veldig nervøs. Pulsen stiger, sier Synva Haugo Bryn (21).

Hun har sommerfugler i magen. Sliter med å stå i ro.

Hun står like ved rullebanen til Voss fallskjermklubb. Festivalen Ekstremsportveko er i gang, og Bryn skal gjøre noe hun aldri har gjort før.

Hun har ikke fortalt foreldrene hva hun skal gjøre. Så ringer telefonen. Nå må hun fortelle det.

– Mamma var ikke veldig fornøyd, sier Bryn kort tid senere.

Synva Haugo Bryn fyller ut registreringsskjema før hun skal opp i luften.

Bryn kjenner godt til Ekstremsportveko, eller «Veko» som den kalles på folkemunne. Hun er egentlig den som står og heier. Men i dag er det hun som skal i vinden.

Hoppe i fallskjerm.

– Hverdagen har vært så kjedelig i det siste. Vi har ikke kunnet konkurrere i idretten, og det har ikke vært noe adrenalin. Jeg kjenner at jeg savner det.

Ventetiden er lang. Mens Synva venter, sitter hun sammen med vennene sine og hunden Klara.

Instruktør Tai Lewis (til h.) hjelper Synva med å få fallskjermseletøyet på.

Bryn studerer juss i Bergen. Nå er det sommerferie og hun er hjemme på Voss. Fallskjermhoppet vil forhåpentligvis gi henne en kickstart på sommeren.

Hun har med seg to venninner som støtte.

– Jeg må bare tenke at det kommer til å gå bra. Jeg tror det blir et skikkelig magesug. Å hoppe ut i luften i fritt fall. Det er jo sykt.

Siden det er første gang Bryn skal hoppe, skal hun ta et tandemhopp. Det vil si at to personer hopper sammenfestet med én fallskjerm.

Instruktør Tai Lewis i Voss skydive er den hun skal hoppe sammen med.

– Det kommer til å være kjempeskummelt og veldig kult, sier han mens han justerer utstyret.

Selen må sitte helt riktig. Tai Lewis (til h.) sørger for det.

Lewis gir Bryn en kort innføring i hva som snart skal skje.

Det vil være skummelt i flyet. Skummelt når døren åpner seg. Og skummelt når du hopper ut av flyet, forteller han.

I luften kommer det ikke til å være skummelt lenger. Bare gøy.

Han avslutter det hele med et velmenende råd:

– Hvis du sliter med å puste der oppe, bare skrik.

Andre tandemhoppere lander. Nå klarer ikke Synva se på lenger.

Hun knuger hendene. Så tar hun seg til brystet. Nå skjer det, helt på ekte.

Så blir det alvor.

Lewis’ stemme blir overdøvet av et småfly som lander på rullebanen. Det har kun plass til seks passasjerer. To ferske tandemhoppere, to fotografer og to instruktører.

Bryn tar seg til brystet. Smiler. Kjenner pulsen øker nok en gang. Det hun er i ferd med å gjøre, blir plutselig veldig ekte.

– Nå skjer det, sier hun.

Motoren fra flyet surrer og går. Fra moren tikker det inn en melding:

Venninnen gir henne en klem og ønsker henne lykke til.

Foto: Tuva Åserud Nå skal de fly 4000 meter over bakken. – Tenk på hvor gøy vi skal ha det, sier Lewis. Synva skriker høyt mens hun er i fritt fall.

Vinden blåser intenst. Synva får et voldsomt sug i magen og sliter med å holde styr på tankene.

Hun klarer til slutt å huske på hva instruktøren har sagt: «Len deg bakover som en banan.»

Lewis drar i tauet. Fallskjermen slår seg ut. Synva slapper litt mer av. Ser Voss fra en helt ny vinkel. Hun nyter det, men føler seg litt svimmel.

Etter omkring fem minutter i luften lander de på den grønne gressplenen.

– Herregud. Helt skjelven, skriker Synva.

– Det var magesug!

Hun smiler stort og får en velfortjent high five fra Tai Lewis.

Ved gjerdet står to venninner av henne. Hun løper bort og klemmer dem begge.

– Jeg tror jeg skrek sammenhengende i et minutt, sier hun og ler.

Hun setter seg ned på plenen. Har beina godt plantet på jorden. Hun har nettopp kastet seg ned mot bakken helt frivillig. Det føltes så unaturlig. Det var helt rått, men samtidig helt ubeskrivelig, forteller hun.

Så kommer hun til å tenke på moren sin.

– Oi. Jeg må sende henne en melding.