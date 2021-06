Borch om OL-oppkjøring i drivhus: – Mentalt tøft

Den norske OL-troppen i roing var nylig i Gavirate i Italia på treningssamling. Med seg dit, hadde de det som skal hjelpe dem å prestere i varme Tokyo om en drøy måned.

Hanna Nymoen Lund , VG

Det begynner å nærme seg startskuddet for Kjetil Borch (31) og resten av de norske roerne i sommerens OL i Tokyo. For å optimalisere forberedelsene, trener de norske roerne i drivhus – som de til og med tok med seg til treningssamling i Italia.

– Det er for å få variasjon, men også for å få litt klima som minner mer om de vi møter i Tokyo. Når vi har drivhuset her, kan vi få det enda litt varmere og enda litt fuktigere, sier landslagstrener Johan Flodin til VG.

KLAR FOR OL: Kjetil Borch (31) trener godt inn mot OL og innrømmer at det kommer til å bli beintøft i Tokyo. Her avbildet på Årungen Rostadion tidligere i år. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Varmeakklimatisering som satsingsområde

Varmen og fuktigheten vil trolig spille en sentral rolle under Tokyo-lekene. Trening i varmt og fuktig klima – og tilgang til drivhus – har derfor vært et satsingsområde i Olympiatoppen de siste årene.

Muligheten til å bli vant til varmen har vært essensiell, ifølge Borch selv:

– Når det blir så varmt som det kan bli i Tokyo, er det jo per definisjon helsefarlig å være ute så lenge og utøve så hardt fysisk arbeid. Det går jo utenom arbeidsmiljøloven, ler han.

– Hvordan er det å trene i så varme temperaturer?

– Det er sånn at du kjenner at du helst bare vil ut etter 20 minutter, så har du gjerne 25 minutter igjen. Det er mentalt tøft.

Landslagstrener Flodin bekrefter viktigheten av å tilpasse seg varmen og legger til at det også går utover det fysiske:

– Kroppen reagerer veldig på varme, og det merker vi når vi er her nede. Én dag kan det kjennes veldig bra, så er man sliten neste dag – til tross for at man har kjørt et normalt treningsprogram. Vi vil gjerne ta bort den usikkerheten, sier Flodin.

Kjetil Borch ror innledende runder i singlesculler allerede 23. juli – samme dag som OL-ilden tennes i Tokyo. Også Olaf Tufte i dobbeltfireren skal i aksjon denne dagen.