Turnforeninga så for seg tidenes jubelår – slik ble det ikke

I mange år har de gledet seg til å flytte inn i nye Idrettens Hus. Men tross en økning i medlemsmassen, ble det ikke helt som Molde Turnforening hadde tenkt.

Molde Turnforening har hatt en økning på 80 medlemmer gjennom koronaåret. Foto: MOLDE TURNFORENING

9 minutter siden

– Vi har en omtrentlig økning på 80 medlemmer i 2020. Nå er vi mellom 850 og 860 medlemmer. Det har blant annet de nye partiene SFO og turn for voksne sørget for. Det er alltid noen som starter og noen som slutter, men det er nok under 20 som har gitt seg. Vi har fått mye støtte, både innenfra og utenfra, men jeg skal innrømme at det har tatt på.