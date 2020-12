18-åringen flytter fra Trondheim til Nederland for å trene med de beste

Noen idrettsutøvere går den utradisjonelle veien for å bli best i sin idrett. Cornelius Tøndel (18) fra Trondheim er en slik.

Mariann Dybdahl

25 minutter siden

4. januar tar han med seg pakkelasset sitt, flytter fra gutterommet og reiser til Nederland.

-Da kommer jeg til de beste. Der får jeg to teamkamerater på toppnivå til å trene sammen med, et veldig godt støtteapparat og egen trener til ernæring og kosthold. Skal jeg bli best må jeg trene med de beste, sier Cornelius Tøndel (18) når Adresseavisen møter han på Olympiatoppen i Granåsen.