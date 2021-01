Herrems første kamp etter EM-gullet: – Har vært litt å jobbe med

Jubelen etter EM-gullet har lagt seg. Nå er Camilla Herrem klar for å kjempe for sluttspillplass og medaljer med Sola.

Med flere nøkkelspillere ute, har den siste måneden vært mer krevende enn planlagt for Sola-spillerne. Nå er Malin Holta og Camilla Herrem klar for siste halvdel av sesongen. Jon Ingemundsen

Nå nettopp

– Jeg gleder meg og er spent på hvordan vi klarer oss nå. Det blir kjekt å komme i gang igjen, sier Camilla Herrem til Aftenbladet.

For drøyt to uker siden løftet hun gullplaten i Boxen i Herning, og feiret sitt åttende mesterskapsgull under håndball-EM i Danmark. 34-åringen ble også kåret til mesterskapets beste venstrekant., og har fått mange meldinger og hilsener etter mesterskapet. Det setter hun stor pris på.