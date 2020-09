Ingen verdenscup på skøyter før nyttår

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har bestemt at det ikke blir verdenscupløp på skøyter før nyttår. Planen om løp i en «boble» i Heerenveen er droppet.

Det blir ingen verdenscupløp før nyttår for Sverre Lunde Pedersen og de andre skøyteløperne. Geir Olsen / NTB

Det melder Norges Skøyteforbund i en pressemelding onsdag og viser til en uttalelse på ISUs nettsted.

For en måned siden avgjorde ISU at de fire berammede verdenscupstevnene før jul ikke kan arrangeres som planlagt. Det gjelder Tomaszow-Mazowiecki i Polen (13.-15. november), Stavanger (20.-22. november), Salt Lake City i USA (4.-6. desember) og Calgary i Canada (11.-13. desember).

Det ble jobbet videre med et konsept om å avvikle tre stevner på rad i Heerenveen, der løperne skulle isoleres i en «boble» for å minimere smitterisiko. ISU har nå konkludert med at det er for tidlig å gjennomføre dette, men man vil vurdere en tilsvarende modell for løp etter nyttår.

Jobber videre

En arbeidsgruppe har sett på muligheten for å gjennomføre «boble»-konseptet. Konklusjonen er at konseptet gir en mulighet for å avvikle internasjonale konkurranser med forsvarlig grad av smittevern og at det kan gjennomføres innen akseptable økonomiske rammer.

Samtidig kom man til at pandemiens utvikling fortsatt er uforutsigbar. Noen «viktige medlemsland» har informert om at de uansett ikke vil delta i løp før jul, mens andre ønsket mer informasjon før de forpliktet seg til deltakelse. Derfor konkluderte ISU-styret med at konseptet ikke vil bli satt i verk før nyttår.

Arbeidsgruppen har fått mandat til å jobbe videre med «boble»-konseptet med tanke på løp tidlig i 2021.

Avlyst i Asia

ISU-styret vedtok også å utsette eller avlyse Grand Prix-finalen i kunstløp i Beijing i desember og verdenscupstevnene i skøyter kortbane i Seoul og Beijing i desember. Stevnene i Beijing skulle være olympiske testarrangementer.

Forbundet vil jobbe videre med å omberamme OL-testarrangementer i den grad det er mulig.