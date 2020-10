Se, her skjer det igjen! VM-bakken ble stengt på ny.

Storbakken i Granåsen har vært stengt siden juli etter utrasing av løsmasser. Nå har «nødvendig vedlikehold» av Granåsen-bakkene kostet kommunen nær 80 millioner kroner siden 2008.

Nå nettopp

– Jeg skal ikke si at vi har hatt stengninger hvert år, men det har vært hyppige stengninger av anlegget. Det er et anlegg som ble bygget med en standard som har vist seg å være krevende når det kommer til vedlikeholdsbehov, sier Knut Kvaran, enhetsleder for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune, om hoppanlegget i Granåsen.

For i sommer skjedde det igjen. Storbakken i Granåsen måtte stenges i juli, etter en utrasing av løsmasser.