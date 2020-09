Djokovic sammenligner Ruud med Nadal: – Det var en tøff kamp

Casper Ruud hadde to settballer mot Novak Djokovic. Til slutt måtte han gi tapt for overmakten.

Novak Djokovic lot seg imponere av Casper Ruud. Riccardo Antimiani, Reuters

Novak Djokovic-Casper Ruud 2–0 (7–5, 6–3)

Det var egentlig ikke til å tro. En norsk 21-åring spilte semifinale mot spilleren som troner helt øverst på verdensrankingen. På resultattavlen sto det 5–4 til nordmannen, og nå ledet Capser Ruud 40–15 i det tiende gamet. 21-åringen hadde to settballer mot Novak Djokovic, en av tidenes beste spillere!

Serberen forsvarte seg imidlertid godt og utlignet til 5–5. I neste game spilte Ruud seg til tre breakballer, men klarte ikke å ta tilbake ledelsen. Da Djokovic omsider avgjorde første sett, brølte han ut i triumf. Kanskje var det også i lettelse.

Etter kampen var verdenseneren raus med sin norske motstander. Han sammenlignet nordmannen med en av sine aller tøffeste konkurrenter.

– Han trener på (Rafael) Nadals akademi, og de har en lik måte å spille på. Han spiller med mye spinn, og forehanden hans er virkelig imponerende, sa 33-åringen ifølge NTB.

– Det var en tøff kamp gjennom to sett. Kampen varte i over to timer og jeg måtte kjempe for de fleste av poengene, og det første settet kunne gått begge veier, fortsatte serberen.

Ingen trengte lenger å være i tvil om at dette betydde noe for mannen med 17 Grand Slam-titler på CV-en. Kun Rafael Nadal og Roger Federer har flere.

For Casper Ruud var det karrierens største kamp. Idrettssjef i Tennisforbundet, Øivind Sørvald, omtalte i forkant kampen som den største i norsk tennishistorie.

Etterpå var han mektig imponert.

– Det var langt over forventningene, sier han til Aftenposten.

Casper Ruud møtte verdenseneren for første gang. Clive Brunskill, Reuters

I fjor møtte Ruud Federer i tredje runde i French Open. Da ble det 0–3 tap. Ett år senere ga han betydelig mer motstand, selv om det endte med 0–2-tap.

– Han viser hvor stor grusspiller han er blitt, sier tennisekspert Christer Francke.

Semifinalen i Roma var i en såkalt Masters 1000-turnering. Det er det nest høyeste nivået i løpet av en sesong. Kun de fire, store Grand Slam-turneringene er større.

Ruud startet uken på 34.-plass på verdensrankingen, men etter prestasjonene i den evige stad er han inne blant de 30 beste. Ingen nordmenn har noen gang vært høyere.

Novak Djokovic kranglet med dommeren ved flere anledninger. Her hevder han at en ball var ute. Clive Brunskill, Reuters

Outsider i storturnering

Det er meget gode nyheter før årets største grusturnering. French Open starter på Roland Garros-grusen i Paris om en uke.

Francke mener det er all grunn til å ha store forhåpninger.

– Nå seiler han opp som en av outsiderne i French Open. Han er ikke favoritt, men blant dem som kan gå langt, sier Francke.

Det er den eneste Grand Slam-turneringen på grus.

– Ruud er nå blant de ti beste i verden på det underlaget, sier Francke.

– Hvor godt kan han gjøre det i Paris?

– En kvartfinale er absolutt innen rekkevidde. Det kommer jo an på trekningen. Jeg synes også han er best i best kampene med fem sett, sier Francke.

Også Sørvald mener det ser lovende ut.

– Det er veldig vanskelig å møte Casper nå. Han har fått masse selvtillit, sier idrettssjefen.

Han la merke til at Djokovic etter kampen sa at det var vanskelig å håndtere Ruuds baller.

Slik var kampen

Første sett

Ruud spilte seg til deuce i Djokovics første servegame, men serberen trakk det lengste strået. Nordmannen svarte med å vinne andre game uten å avgi poeng.

Ruud klarte å bryte verdensenerens serve allerede ved andre mulighet. Da han så forsvarte serven i neste game, ledet nordmannen 3–1.

Djokovic reduserte ved å ta alle poengene i femte game.

Det sjette gamet gikk til deuce fire ganger. Serberen spilte seg til to breakballer, men Ruud sto imot og avgjorde med et serveess.

Djokovic lå under 2–4, men svarte med å ta neste game blankt.

Ruud gjorde imidlertid det samme og ledet kampen 5–3.

Det ble smått dramatisk i kampens tiende game. Djokovic mente at en ball var ute, men dommeren dømte den inn. Hawk eye er ikke med i turneringen, men bildene derfra viste at serberen hadde rett.

Ruud hadde flaksen på sin side. Han gikk opp til 40–15 og hadde to settballer. Djokovic tok imidlertid de fire neste poengene, brøt Ruuds serve og utlignet til 5–5.

Da Djokovic raskt gikk opp til 40–15 i neste game, var det lett å tro at verdenseneren kom til å ta settet enkelt i land. Det skjedde ikke. Gamet gikk til deuce hele seks ganger, og Ruud spilte seg til breakball tre ganger. Han klarte imidlertid ikke å bryte. Djokovic gikk opp til 6–5 og ledet for første gang siden 1–0.

Ruud måtte dra i land sitt servegame for å ta første sett til tiebreak, men havnet raskt under 0–30. Djokovic fikk sin første settball på 40–30. Ruud slo ballen ut, og Djokovic brølte ut i triumf. Dermed ledet han kampen 1–0 i sett.

Verdenseneren havnet på rumpa i en ballveksling med Ruud. Clive Brunskill, Reuters

Andre sett

Duellantene forsvarte serven hver sin gang i starten av det andre settet, selv om Ruud måtte ut i deuce i sitt servegame.

I tredje game spilte Ruud seg til fire breakballer, men Djokovic sto imot hver gang.

I det fjerde gamet vartet nordmannen opp med et slag så bra at serberen holdt opp tommelen i anerkjennelse.

Djokovic gjorde jobben og gikk opp til 3–2. I neste game raknet det imidlertid for Ruud.

Han kom raskt under 0–30, og da Djokovic vant de neste ballene var 4–2-ledelsen i settet et faktum. Djokovic gjorde ingen feil da han sikret 5–2-ledelse.

Ruud forsvarte første matchball på 30–40 i åttende game. Gamet gikk til deuce fem ganger, men Djokovic klarte ikke å bryte Ruud nok en gang.

Ruud spilte på seg selvtillit, men i neste game var det slutt. Djokovic tok alle poengene og vant 6–3.

Turbulent år for Djokovic

2020 har vært et turbulent år for Djokovic.

Først ble han smitte av covid-19 etter å ha arrangert turneringer i Serbia og Kroatia uten godt nok smittevern.

Tidligere i september ble han diskvalifisert fra storturneringen US Open. Djokovic slo en ball i frustrasjon etter et tapt poeng. Ballen traff en av linjedommerne i halsen. Hun gikk i bakken, og Djokovic ble sendt i garderoben.

I fullførte kamper har han imidlertid vært ubeseiret siden fjorårets ATP-finaler i november.

PS: Anna Margrethe «Molla» Bjurstedt Mallory vant US Open åtte ganger mellom 1915 og 1926. Hun ble født i Northug-bygda Mosvik. Det var imidlertid før den såkalte «åpne æraen» i tennis. Fra 1968 fikk profesjonelle spillere delta i Grand Slam-turneringene.