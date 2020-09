Jansen sier nei til VM

Sykkelproffen Amund Grøndahl Jansen blir likevel ikke del av den norske troppen til sykkel-VM i italienske Imola.

Amund Grøndahl Jansen blir likevel ikke med til VM. Fredrik Hagen

Tirsdag opplyser 26-åringen fra Nes på Romerike at han trenger tid på å hente seg inn igjen etter Tour de France.

– Jeg er sliten etter Touren, og med et hektisk rittprogram utover høsten velger jeg ikke å kjøre VM, skriver han på Twitter.

– Ettersom løypa heller ikke er av det slaget jeg liker best, ser jeg for meg at noen andre vil ha langt større glede av å sykle VM, tilføyer han.

Traseen landeveisrittet skal gå i under VM i Imola er av det tøffe slaget. Carl Fredrik Hagen er utpekt som Norges sterkeste kort.

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen satser heller ikke på rittet som går kommende søndag.

– I fellesstartene må vi bare være realister og si at det ikke er noen reelle medaljesjanser i denne tøffe løypa, men vi har dog noen gode klatrere både blant kvinnene og mennene, som skal kunne prestere gode ritt, sa sportssjef Hans Falk da den norske troppen ble presentert.

Odd Christian Eiking, Carl Fredrik Hagen, Markus Hoelgaard, Vegard Stake Laengen og Andreas Leknessund utgjør nå den norske troppen på herresiden.

På kvinnesiden skal Susanne Andersen, Stine Borgli, Martine Gjøs, Ingrid Lorvik, Mie Bjørndal Ottestad og Katrine Aalerud delta.

VM skulle opprinnelig vært arrangert i Sveits, men ble flyttet til Italia som følge av viruspandemien.

