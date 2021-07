Hamilton gjorde «drittjobben» selv: – Nå viser han hva han er laget av

Mens Max Verstappen (23) feiret søndagens seier, dro Lewis Hamilton (36) til England for å hjelpe bilmekanikerne.

PÅ VEI TIL JOBB: Lewis Hamilton på vei til treningsrunden på Red Bull Ring i Østerrike fredag. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

– Det er helt tydelig at Hamilton ikke har gitt opp, sier Viasports kommentator Atle Gulbrandsen til VG foran søndagens Østerrike Grand Prix.

Etter fire strake VM-titler for Hamilton har Verstappen skaffet seg et forsprang på 18 poeng i årets VM. På fredagens første trening hadde 23-åringen fra Nederland raskeste treningstid med Hamilton et drøyt halvsekund bak.

Og søndag åpner arrangøren virkelig dørene for Formel1-publikummet igjen. Det er tillatt med 60.000 tilskuere på Red Bull Ring mot 15.000 forrige helg.

Søndag tok Verstappen sin fjerde seier for året. Hamilton var sjanseløs, og ble nummer to. Derfor dro han hjem til England og hovedkvarteret til Mercedes i Brackley, to timers kjøring nordvest fra London.

– Jeg kjører nesten aldri i simulatoren. Kanskje jeg gjør 20 runder i året, kanskje. Jeg har ingen interesse for simulatoren, sa Hamilton tidligere i år, skriver Formula1.com.

Men nå har han gjort den kjedelige jobben selv.

– Jeg kan ikke akkurat si at jeg nøt det. Men altså, spesielt etter de vanskelige løpene vi har hatt i det siste, så gikk jeg inn der for å se om det på noen måte er noe jeg kan gjøre for å hjelpe laget til å stille bedre forberedt. Jeg tror det kom noen gode ting ut av det, men ikke noe livsendrende, sier Hamilton på pressetreffet foran helgens løp, og legger til at han vil fortsette og jobbe med Anthony Davidson som er Mercedes’ simulator-kjører.

KOMMENTATOR: Atle Gulbrandsen kommenterer Formel1 for Viasport. Han opplever en voldsom interesse for motorsport etter Netflix-seieren «Drive to Survive». Foto: Heiko Junge / NTB

Fakta Resultater, beste runde, første trening fredag: 1. Max Verstappen, Red Bull 1.05,143 2. Charles Leclerc, Ferrari 1.05,409 3. Carlos Sainz, Ferrari 1.05,431 4. Valtteri Bottas, Mercedes 1.05,445 5. Yuki Tsunoda, AlphaTauri 1.05,474 6. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo 1.05,586 7. Lewis Hamilton, Mercedes 1.05,709 Det er ny treningsrunde fredag (klokken 15–16), før siste treningsrunde lørdag (klokken 12–13). Kvalifisering er lørdag klokken 15–16. Vis mer

Atle Gulbrandsen mener Hamilton virkelig viser karakter.

– Så lenge han vinner kan han slikke sol og trene i Monaco, men når han nå ikke vinner, så viser han hva han er laget av. Han gjør alt han kan for å ta igjen Verstappen. Han er kjent for ikke å være mest på simulatoren. Det er ikke så gøy. Det er ikke som et TV-spill, sier Gulbrandsen og ler.

fullskjerm neste SELVTILLIT: Max Verstappen på vei til trening på Red Bull Ring i Spielberg fredag. 1 av 8 Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Verstappen har fire seirer i år, mens Hamilton har tre. Det er blitt sagt mye om bilen til Red Bull sammenlignet med Mercedes. Red Bull har gjort åpenbare forbedringer. Etter 2.-plassen sist helg sa Hamilton at han var sjanseløs uansett hva han gjorde. Han gjentok denne uken at Red Bull hele tiden gjør fremskritt.

– Hamilton er nok utrolig revansjesugen. Men løp på samme bane noen dager etter at han ble frakjørt, tror jeg ikke er nok. Han kan slå tilbake, men jeg er redd det ikke blir denne helgen, sier Gulbrandsen.

Han sidekommentator Stein Pettersen forteller at Hamilton er kjent for å være opptatt av detaljer helt siden barndommen.

– Man skal aldri undervurdere toppidrettsutøvere om de kjører utfor eller Formel 1. De best har det lille ekstra. Jeg tror vi får se en Hamilton som pusher grensene nå. Jeg tror det blir mer spennende enn sist helg, men det er ikke tvil om at Verstappen har overtaket, sier Pettersen til VG.

Alpinist Ragnhild Mowinckel er en av dem som lar seg begeistre av motorsporten etter en kjøretur med Formel3-fører Dennis Hauger:

På trening fredag ble det blant annet testet ut helt nye mykere dekk, som potensielt skal brukes i konkurranse på Silverstone 11. juli.

Mens Verstappen kom til fredagens trening iført teamklær, kom Hamilton kledd i lilla fra hals til tå, svart munnbind og mørke solbriller. Verstappen har tillatt seg selv å feire bittelitt denne uken.

– Men jeg lot det ikke ta av, det er fortsatt en lang sesong og vi må være fokusert og fortsette å se fremover, sier Verstappen gjengitt på Formula1.com.

Hamilton er verdensmester syv ganger. Det samme som Michael Schumacher. Tar han en tittel til blir han den føreren med flest VM-titler.