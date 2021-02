Riiber spurtet inn til gull – Lurås Oftebro inn til bronse

OBERSTDORF/OSLO (VG) Jarl Magnus Riiber (23) spurtet inn til karrierens tredje VM-gull i Oberstdorf og fikk med seg Jens Lurås Oftebro (20) på pallen.

GULL OG BRONSE: Riiber jubler foran Lurås Oftebro. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Jarl Magnus Riiber (reiste hjem fra Seefeld for to år siden som VM-konge med to gull og ett sølv og startet også årets VM på strålende vis.

Ut på den siste runden var Riiber og Jens Lurås Oftebro i en tetgruppe på åtte løpere og sammen med Ilka Herola rykket de fra konkurrentene på den siste kilometeren. Inne på oppløpet kom finske Herola først, men Riiber tok seg enkelt forbi og tok gullet.

20 år gamle Lurås Oftebro gikk inn til bronse like bak, i hans VM-debut.

GULLVINNER: Jarl Magnus Riiber. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Jarl Magnus Riiber var «litt skuffet» etter formiddagens hopprenn, hvor Riiber ble nummer tre.

Nordmannen gikk derfor ut 22 sekunder bak japanske Ryota Yamamota i langrennet. Yamamota har sin store styrke i hoppbakken og ble raskt hentet inn av Riiber, Akito Watabe og Johannes Lamparter.

Bak dem igjen jaget blant andre Eric Frenzel, Ilka Herola og Vinzenz Geiger.

Geiger har tidligere denne sesongen spurtslått Riiber to ganger tidligere og var på forhånd den Riiber fryktet mest og hentet inn 22 av de 47 sekundene han var bak Riiber på den første 2,5 kilometer lange runden, men sprengåpningen endte med at han selv sprakk og aldri kom helt opp til teten.

I front var det Lamparter som holdt farten oppe, men farten var ikke høyere enn at fem løpere kom seg opp til tetgruppen ut på den tredje runden. Frenzel, Herola, Fabian Riessle, Lukas Greiderer og nordmannen Jens Lurås Oftebro kom seg opp til teten og tetgruppen talte dermed åtte mann ut på den siste runden.