Nei til debatt på fotballtinget: Supporterne krever plass i Qatar-utvalg

Søndagens fotballting har sagt nei til å debattere Qatar-boikott - og avgjørelsen er utsatt til 20. juni. Supporterne krever å være en del av utvalget som skal utrede saken før det ekstraordinære tinget.

BRANN-SUPPORTER: Gjert Moldestad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

14. mars 2021 13:58 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Vi supportere har ønsket en boikott, men så lenge saken ikke kom opp i dag, så er det viktig at det blir et ekstraordinært ting kjapt. Det var helt uaktuelt å vente til høsten. Nå får vi Qatar-tinget før sommeren, sier Gjert Moldestad, talsmann for Norsk Supporterallianse, til VG.

– Vi har også vært klare på at om det skal settes ned et utvalg, så skal vi selvfølgelig være en del av det. Vi vil ha med folk som har peiling på det de snakker om. Og vi forutsetter at dette utvalget ikke skal preges av folk som skal ha NFFs mening igjennom, sier Moldestad.

Les også Derfor tror NFF at en boikott kan koste norsk fotball over 200 mill.

Fotballpresident Terje Svendsen lover på det digitale tinget søndag at «utvalget skal være bredt sammensatt» og inneholde «både tilhengere og motstandere av boikott».

– NFF-styret ville først ikke behandle Qatar i det hele tatt. Så var det snakk om behandling på et ekstraordinært ting i august. Og nå har det endt med ekstraordinært ting før sommeren, sier Ole Kristian Sandvik fra Oslo-Ørn.

Det var han som foreslo for fotballtinget at Qatar-boikott skulle diskuteres allerede søndag.

– Mediene har vært viktig. Det er kjempebra at vi har debatten der. Det viser at det er viktig å ta opp saker som man bryr seg om, sier Sandvik. Hans forslag fikk bare 61 av 207 stemmer - og måtte ha hatt to tredjedels flertall.

Les også Profilert svensk sportsjournalist boikotter Qatar-VM: – Kjennes grotesk

Bakgrunnen for supporteropprøret og protester knyttet til VM i Qatar, er rapporter om flere tusen fremmedarbeidere som har dødd siden Qatar ble tildelt mesterskapet.

Tallene er omdiskuterte, men det er ikke bare dødsfall som har vært problemet. Tildelingen av et VM til Qatar er noe Norges Fotballforbund, Ståle Solbakken, Norsk supporterallianse og norske klubber alle er enige om har foregått på uredelig vis.

– Vi deler engasjementet i denne saken. Vi var mot å tildele Qatar VM i 2022 og er bekymret for forholdene for gjestearbeiderne og for menneskerettighetene, sier fotballpresident Terje Svendsen på søndagens ting.

Svendsen sier også at det ville være i strid med «fair play» om Norge skulle delta i VM-kvalifiseringen - om søndagens ting hadde sagt ja til boikott. Derimot kan det altså skje at en Qatar-boikott blir vedtatt den 20. juni - etter at flere kvalik-kamper har blitt spilt.

Mina Gerhandsen, leder av NFFs etiske utvalg, sier dette på tinget:

– Vi har fulgt opp VM i Qatar jevnlig. Vi deler alle fortvilelsen og sinnet over arbeidstakernes kår og menneskerettigheter. Vi har nå en virkemiddeldebatt - om det er riktig å boikotte eller fortsette påvirkningen på annen måte, sier Gerhardsen.