Blir kalt forræder i USA: Nå har Gu (18) tatt tre OL-medaljer for Kina

Amerikanske Eileen Gu (18) skapte overskrifter da hun valgte Kina foran hjemlandet USA i Beijing-OL. Nå har hun betalt vertsnasjonen i to gullmedaljer.

GULLJENTE: Eileen Gu har nå tatt to gull og ett sølv i OL. For Kina.

18. feb. 2022 04:02 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er ingenting å ta henne på! Det er så overlegen kjøring! nærmest ropte Eurosport-kommentator Joachim Eltvik natt til fredag.

Eileen Gu var nok en gang fullstendig overlegen – som forventet. Forhåndsfavoritten gikk inn i halfpipe-konkurransen allerede med et gull og et sølv rundt halsen fra årets OL.

Og i pipen hadde hun få problemer med å samle opp nok poeng til å igjen stå øverst på pallen natt til fredag. I første run ble det 93,25 poeng fra dommerne, og hun toppet det med 95,25 på det andre.

Det skulle ha hjulpet USA med å klatre opp på medaljestatistikken etter et relativt svakt OL (etter amerikanske standarder). Men i stedet er det Kina som kan juble for sitt åttende gull.

– Jeg håper stjernestatus og pengene du har tjent gjennom å forråde USA var verdt det, for du har definitivt solgt deg. Du kommer til å angre, raste Fox News-programleder Will Cain før OL.

For Gu, som har levd hele sitt liv i California, overrasket alle da hun som 15-åring tok valget om å konkurrere med det kinesiske flagget på brystet.

Det har fått amerikanerne til å rase i sosiale medier:

«Eileen Gu er en forræder, for USA og for menneskeheten», skriver den verifiserte Twitter-brukeren Dan Gainor.

«Kina må ha betalt henne en formue», spekulerer en annen.

Kritikken har regelrett haglet, spesielt etter det første gullet ble sikret i Big Air. 18-åringen så seg til slutt nødt til å svare.

– Jeg konkurrerer for meg selv, og det er jeg som legger ned alt arbeidet. Jeg er akkurat like mye amerikansk som kinesisk, sa hun.

Det kjøper ikke den tidligere amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley.

– Enten er du amerikansk eller så er du kinesisk, og det er to svært ulike land. Du står enten for frihet, eller for brudd på menneskerettigheter. Det er ikke noe imellom, sier hun i et intervju med Real Clear Politics.

FLØY HØYT: Eileen Gu tok gull i halfpipe.

Men det er ikke bare sure Twitter-fjes og politikere som lar 18-åringen få høre det. Også tidligere X Games-vinner Jen Hudak har kommentert Gus avgjørelse.

– Jeg har ingen rett til å dømme. Men Eileen er fra California, ikke Kina, og hennes avgjørelse virker opportunistisk. Hun ble en utøver fordi hun vokste opp i USA, der hun hadde tilgang til treningsfasiliteter og trenere. Som kvinne ville hun ikke hatt det i Kina. Det synes jeg er trist, sier Hudak.

Gu selv sier de som uttaler seg ikke har nok grunnlag til å gjøre det.

– Jeg vet at jeg har et godt hjerte. Og jeg vet hva som ligger bak avgjørelsene jeg tar, de er basert på en det som er best for alle. Hvis de ikke tror på meg, eller liker meg, så er det deres tap, sier hun.

I halfpipen natt til fredag rant gledestårene nedover kinnet til den nå kinesiske stjernen allerede før hennes siste run, som ble som en hedersrunde for OL-helten.

– Det er ekstremt imponerende. De fleste hun konkurrerer mot er spesialister i halfpipe, mens hun kommer fra sølv og gull i Big Air og slopestyle. Det er så sterkt, sier ekspert Bendik Øye.

Ingen var egentlig i nærheten av å true 18-åringen, som nå drar hjem igjen til California for å starte på college på Stanford.

Hvem hun representerer i OL i Italia i 2026 gjenstår å se.