Kjelling blir pekt på som Berges erstatter: – En jobb jeg har lyst på

Kristian Kjelling blir av flere håndballeksperter pekt på som Christian Berges erstatter sammen med Børge Lund, Jonas Wille, svenske Michael Apelgren og danske Nicolej Krickau. Drammen-treneren er åpenbart interessert i jobben.

FRA CHRISTIAN TIL KRISTIAN? Kristian Kjelling (til venstre) blir lansert som erstatter for Christian Berge.

24. feb. 2022 17:33 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er en jobb jeg har lyst på, bekrefter Kristian Kjelling til VG etter at Berge torsdag trakk seg for å bli klubbtrener i Kolstad.

– Landslaget er drømmen til alle spillere. Slik er det for trenere også. Jeg drømte om landslaget da jeg var en guttunge i Kjelsås. Det har ikke forandret seg, sier Kjelling som spilte 159 landskamper fra 2001 til 2014.

Han gjorde sin siste kamp for Norge bare en drøy måned før Christian Berge fikk jobben. En kneskade stoppet Kjellings videre karriere. Fra 2016 har han vært trener i Drammen kombinert med at han har vært Viasats ekspertkommentator i alle Berges syv EM- og VM-sluttspill med Norge.

– Det er en spennende jobb å være landslagstrener. Men jeg har kontrakt frem til 2025 i Drammen og forholder meg 100 prosent til den, sier Kristian Kjelling.

– Vi har definitivt en kandidat. Jeg frykter vi mister ham. Jeg hadde blitt ordentlig lei meg på vegne av DHK, men for norsk håndball hadde det vært superpositivt, sier Drammens styreleder Svein Erik Bjerkrheim. Han trekker frem Kjelling sammen med tidligere Elverum-trener Michael Apelgren.

– Jeg har kjent Kristian i mange år og synes han er i ferd med å bli en komplett trener og ikke minst leder. Han er en god organisator, er genuint interessert i håndball og kan mye både teknisk og taktisk. Han er ikke minst flink med mennesker. Det har imponert meg hvordan han tar vare på guttene sine, sier Bjerkrheim.

Kjelling har ikke vunnet med mesterskap med Drammen i en periode nærmest totaldominert av Elverum. Nå ligger DHK som en soleklar nummer to i eliteserien.

SVENSK ALTERNATIV: Michael Apelgren (til høyre) blir trukket frem. Han trener nå Sävehof. Her som Elverum-trener med Kjelling i 2019.

– Det er ikke lett å stå seks år i samme i klubb. Kjelling har hatt utvikling hele veien, mener styrelederen.

Bjerkrheim kjenner Sverige-trener Glenn Solberg godt. Han tror det er uaktuelt for den tidligere Berge-assistenten å gå ut av den svenske jobben etter EM-gullet. Det samme tror Ole Erevik.

– Han har en kontrakt og jeg nekter å tro at svenskene er interessert i å slippe ham, sier Viasat-eksperten.

Erevik understreker at han ikke har noe imot Kjellings kandidatur. Men trekker frem sin tidligere trener i GOG, Nicolej Krickau. Den 32 år gamle dansken har de siste årene fått frem stjerneskudd som Mathias Gidsel og Emil Jacobsen.

– Min personlige favoritt er Krickau. Han er en trener og person som ville passet inn Norges Håndballforbund og den norske måten å spille håndball på – med tempo og energi, sier Erevik. Nikolej Krickau har kontrakt med den danske serielederen til 2024.

Tidligere Spania-proff og NRK-ekspert Håvard Tvedten mener det er naturlig for Håndballforbundet å hente en skandinavisk trener. Han kjenner Kjelling svært godt gjennom mange år. Nå trener han Haslums 13-årslag sammen med kompisen.

– Hans erfaring som spiller og håndballintelligens, begrunner Tvedten som også trekker frem Elverum-trener Børge Lund, som var Berges assistent i fem år.

– Han har en stor stjerne blant spillerne, sier han.

KJENNER LANDSLAGET: Børge Lund er tidligere landslagskaptein og var i fem år Christian Berges assistent. Her som Elverum-trener.

Tvedten minner også om at Michael Apelgren erstattet Christian Berge helt glimrende i Elverum. Han ser ikke borte fra at det samme kan skje på landslaget. Apelgren har nå stor suksess med Sävehof i Sverige.

Viasats danske ekspert, Joachim Boldsen, trekker frem Jonas Wille som en naturlig mann å snakke med for Norges Håndballforbund. Wille trener svenske Kristianstad og markerte seg som Berges assistent under EM i januar.

Men Boldsen er klar på at han mener at Kjelling er det beste alternativet.

– Se bort fra mitt vennskap med ham. Men Kjelling har en ekstrem evne til analyse og går voldsomt opp i spillet. Han har noen helt ekstraordinære ideer om håndball og om hvordan Norge skal ta det neste steget opp, sier Boldsen og trekker også frem at Kjelling kommersielt sett vil være et veldig godt ansikt utad for håndballforbundet.

Håndballpresident Kåre Geir Lio mener at Kjelling og flere andre er gode alternativer.

– Vi har ikke diskutert navn. Dette er gode navn alle sammen og det finnes sikkert flere. Vi får lete opp en ny trener som kan bygge videre på det som er bygd opp, sier Lio til VG. Han benekter at NHF-ledelsen ennå har diskutert konkrete navn.

– Nå skal vi definere den norske landslagstreneren i 2022, lage en utlysningstekst, få inn søkere og ta det derfra, opplyser håndballpresidenten.