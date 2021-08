Eks-sjefen kritisk til ansettelsen. Sier nei til ny VM-jobb

Guri Knotten hadde håpet på en VM-sjef med lokal forankring.

Under søknadsprosessen til ski-VM var det Guri Knotten som sto i front og ledet arbeidet. Nå fortsetter VM-jobbinga uten henne: – Jeg skal innrømme at jeg hadde sett for meg å jobbe med VM videre, men slik blir det ikke.

– Jeg søkte på lederjobben selv og var en del av prosessen. Jeg synes styret har gjort et modig valg.

Det sier Guri Knotten (47) til Adresseavisen etter at det ble klart at Berit Svendsen (58) blir VM-sjef.

Mandag kveld ble Svendsen presentert som sjef for ski-VM i Trondheim i Granåsen. Hun har nylig sagt opp sjefsjobben sin i Vipps, og vil fra og med 1. desember tiltre jobben som VM-sjef.

– Kan bli krevende

Knotten søkte selv på jobben som VM-sjef, men fikk den altså ikke. Allerede høsten 2014 signaliserte Trondheim kommune at de ville søke om ski-VM i 2021. Guri Knotten ble da ansatt som prosjektleder for VM-arbeidet og har siden hatt rollen.

Trondheim tapte kampen om VM i 2021 og 2023, før de som eneste søker sikret seg mesterskapet i 2025.

Før det var hun selv aktiv langrennsløper og sportssjef for det sveitsiske langrennslandslaget. Knotten har også vært manager for Marit Bjørgen.

– Jeg har kun hatt et kort møte med Berit. Hun har solid erfaring og vil helt sikkert gjøre en god jobb. Jeg hadde håpet på, uavhengig av mitt eget kandidatur, at vi fikk en VM-sjef med lokal forankring. Jeg er her helt sikker på at det finnes gode kandidater i Trøndelag, sier Knotten – og legger til:

– VM-arbeidet er nødt til å engasjere bredt i hele regionen. Det gjelder både frivilligheten, idretten, næringslivet og kulturlivet. Da må man være til stede og reise rundt i Trøndelag. Det er ikke umulig selv om man bor i Oslo, men det kan bli krevende. Bærekraft er helt sentralt for VM og det kan stilles spørsmål ved om det å ha en pendlende leder er riktig.

Berit Svendsen skal fortsatt bo i Oslo, men vil få dekt leilighet i Trondheim og reisekostnader.

Bostedsadresse i Oslo

Svendsen bor i Oslo, og vil fortsatt ha bostedsadresse i hovedstaden fremover. Men VM-sjefen bekreftet mandag at hun skal skaffe seg en leilighet i Trondheim. Styreleder Bård Benum sier det er VM-selskapet som skal dekke utgiftene leilighet og reisekostnader.

– Dere vil se meg mye her de neste årene. Jeg kommer ikke til å melde flytting. Jeg har mann og barn i Oslo. Men jeg kommer til å være her mye. Dere kommer til å se både meg og resten av ledergruppa ofte, sa Svendsen under pressekonferansen i Granåsen.

VM-sjefen vil få en årslønn på 1,65 millioner kroner.

Under en pressekonferanse i Granåsen mandag kveld ble Berit Svendsen presentert som VM-sjef. Her sammen med styreleder Bård Benum i VM-selskapet.

Ble tilbudt VM-jobb

Etter at hun fikk høre at sjefsjobben ikke ble hennes, fikk Knotten spørsmål om en av de andre stillingene kunne være av interesse:

– Jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg jobben som leder for arrangement og bærekraft. Etter å ha vurdert det grundig, har jeg takket nei til å være med videre. Jeg tror, med den modellen som er valgt, at det blir vanskelig for meg å gjøre en optimal jobb. Handlingsrommet for å fullføre det jeg hele tiden har ønsket for VM, det å skape verdier utover selve arrangementet, vil være begrensede. Tiden går og med en VM-organisasjon som først er operativ nærmere jul, er det knapt med tid.

47-åringen vet ikke hva hun skal engasjere seg i etter at hun ikke fikk sjefsjobben: – Nå gleder jeg meg til å bruke tiden fremover til å finne ut hva jeg skal jobbe med.

Hva som skjer videre, vet hun ikke ennå:

– Jeg har visst om avgjørelsen en liten stund. Jeg respekterer styrets beslutning og går videre. Nå gleder jeg meg til å bruke tiden fremover til å finne ut hva jeg skal jobbe med. Jeg har tenkt å bruke god tid på det. Per nå har jeg ikke en konkret plan for hva som skal skje og hvor veien går. Jeg skal innrømme at jeg hadde sett for meg å jobbe med VM videre, men slik blir det ikke.

– Burde blitt utnyttet bedre

Selv om hun nå er ferdig med VM-jobbinga, ser hun tilbake på søknadsprosessen som en lærerik og god tid.

– Jeg hadde veldig lyst på jobben og var topp motivert for å skape et godt mesterskap og verdier som går langt utover de to VM-ukene i 2025. Jeg har et sterkt eierskap til VM-prosjektet og det hadde vært fantastisk artig å være med videre, men det ble ikke sånn. Jeg respekterer styrets beslutning og er takknemlig for å ha fått ledet prosjektet i søknadsfasen. Jeg er stolt over grunnlaget vi har lagt og alle aktivitetene vi har skapt. I søknadsfasen fikk jeg være med på å rekruttere svært dyktige mennesker, som bidro på frivillig basis, og som jeg har lært mye av. Her vil jeg gjerne trekke frem stammen i laget; Jørgen Bye Brevik, Ingvild Farstad, Maria Strøm Nakstad, Roar Hildonen, Adrian Løvold og Arne Blix. De, sammen med kommunen, idretten og lokale støttespillere, sørget for stort engasjement og entusiasme både internasjonalt og regionalt.

Knotten sier hun hadde håpet på en VM-sjef med lokal forankring: – Jeg er her helt sikker på at det finnes gode kandidater i Trøndelag.

Knotten syns det er synd at VM-selskapet ikke har kommet lenger med arbeidet sitt:

– Jeg syns tiden burde ha blitt utnyttet bedre. Sommeren 2018 da vi tapte kampen om VM i 2023, og det ble klart at vi skulle søke på nytt, lå det i kortene at vi skulle få VM i 2025. I mai 2019 ble det kjent at Trondheim var den eneste søkeren. Derfor har vi visst i flere år at Trondheim skal ha VM. Jeg syns det er synd at selskapet ikke er blitt etablert og igangsatt tidligere. Jo lengre tid det tar, desto mindre blir handlingsrommet og mulighetene for å skape effekt utover selve mesterskapet og å sørge for varige verdier for hele regionen. Når det er sagt, er jeg helt sikker på at Berit Svendsen og resten av organisasjonen klarer å lage et flott VM og jeg ønsker dem lykke til med arbeidet.

Styreleder Benum sier dette om Knottens uttalelser:

– Guri har gjort en solid jobb med VM søknadsarbeidet. Det er ikke riktig av meg å kommentere innholdet en ansettelsesprosess. Vi ønsker selvfølgelig Guri lykke til videre.