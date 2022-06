Håndball-VM i fare for Sagosen etter ankelbrudd

Sander Sagosen ødela ankelen tidlig i Kiels 29-22-seier over Hamburg i bundesligaen i håndball søndag. Han mister klubbens jakt på mesterligatrofeet.

Sander Sagosen måtte hjelpes av banen etter å ha landet forkjært på ankelen. Her fra en kamp mot Elverum i mesterligaen.

NTB

26 minutter siden

Noen timer etter kampslutt bekreftet Kiel at Sagosen har brudd i venstreankelen og vil være borte fra håndballbanen i lang tid.

– Med denne type skade vil Sander være ute i seks til åtte måneder, sier klubblege Frank Pries i en uttalelse.

Det betyr at Sagosen risikerer å miste håndball-VM i Polen og Sverige på nyåret. Mesterskapet varer fra 12. til 29. januar. Det vil i så fall være et hardt slag for nyansatt landslagssjef Jonas Wille.

Uheldig

Sagosen landet ekkelt på ankelen åtte minutter ut i oppgjøret mot Hamburg. Han drev med ballen før han kastet den fra seg, men fikk samtidig en liten dytt fra forsvaret slik at ankelen ble skjev i landingen.

Han hadde tydelig svært vondt og stønnet også da det medisinske apparatet undersøkte ham. Han måtte deretter støttes av banen og ble sendt til sykehus for videre undersøkelser.

Det gjenstår to ligakamper før Final4-sluttspillet i mesterligaen. Kiels sesongspurt går uten Sagosen. Det tyske storlaget møter Barcelona i semifinalen 18. juni, før bronsekamp eller finale venter dagen etterpå.

Myrhol-mål

Kiel har fra før fått en langtidsskade på Hendrik Pekeler (røket akilles).

– I håndball skjer det dessverre ting som ikke skal skje. Det er hardt å miste nok en spiller i denne fasen av sesongen. Vi ønsker Sander en rask rehabilitering, sier Kiel-direktør Viktor Szilagyi.

– Det er brutalt, og vi føler med «Peke» og nå Sander. Nå må vi la denne dagen synke inn, og så får vi gå videre fra i morgen, sier Kiel-trener Filip Jicha.

På grunn av Pekelers skade hentet Kiel denne uken inn Bjarte Myrhol på en kontrakt ut sesongen. Strekveteranen bidro søndag med to mål i sin første kamp siden OL i fjor. Harald Reinkind sto for fem nettkjenninger.