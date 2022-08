Smiler for Gjert Ingebrigtsen-nyhet: – Fordel for meg

Narve Gilje Nordås (23) er glad for at hans personlige trener Gjert Ingebrigtsen har fått akkreditering til EM i München.

DUO: Utøver Narve Gilje Nordås og trener Gjert Ingebrigtsen under OL i Tokyo i 2021.

– Det synes jeg er fint. Det er alltid greit å ha en personlig trener rundt seg og det handler om en del praktiske ting også, så det er en fordel for meg, sier Nordås til VG.

Erlend Slokvik, sportssjef i friidrettsforbundet, bekreftet onsdag overfor VG at Gjert Ingebrigtsen har fått akkreditering til EM som Nordås’ personlige trener.

I VM i USA sist måned fikk ikke Ingebrigtsen trener-akkreditering, men til EM i tyske München 15. til 21. august sender Norge en langt større tropp – og får dermed også flere akkrediteringer til støtteapparat.

Nordås skal løpe 5000 meter og er reserve på 10.000 meter i tyske München 15. til 21. august 2022. Under VM kalte Nordås egen innsats «fryktelig» etter 13. plass i forsøket på 5000 meter.

– Jeg håper å få en god opplevelse i EM, og føle at jeg får ut det jeg er god for. Da blir resultatet også ofte bra. Bak Jakob Ingebrigtsen er nivået ganske jevnt, og det kan bli alt fra 2. til 14. plass, sier Nordås.

– Hva må du gjøre annerledes fra VM?

– Jeg må ikke gjøre det så alvorlig og ikke tenke så mye. Jeg må ikke henge meg opp i at det er et stort mesterskap. Så må vi diskutere mer på forhånd hva man kan gjøre og hva man må unngå i felt, men så er det heller ikke slik at det alltid blir som man har sett for seg.

NY SJANSE: Narve Gilje Nordås er klar for EM.

– Er det da en fordel å ha med Gjert som trener denne gang?

– Ja, men både og. Vi kan diskutere oss til vi blir blå, men løp er løp og du kan gjøre dumme ting selv om det er diskutert på forhånd. Men sjansen for å gjøre dumme ting er selvfølgelig mindre om vi har diskutert det. Så det er fint å ha med Gjert.

Nordås sier han har lagt nedturen i VM bak seg, og føler kroppen fungerer fysisk. Likevel vil han ikke sette for høye forventninger til EM.

– Optimist er å dra det langt, men jeg er nøytral hvert fall. Jeg får være litt realistisk for en gangs skyld.

Nordås er ranket som nummer 36 i verden på 5000 meter. 23-åringen satte pers på 13:15,82 under Bislett Games i juni.

I vinter ble det slutt på treneroppgaven til Gjert for sønnene Jakob, Filip og Henrik, men han har fortsatt som trener for Narve Gilje Nordås.

