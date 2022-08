Trønderhåpet vil slå tilbake: – Har vært begredelig

Kristian Aasvold fikk det tøft opp den tøffe motbakken i Levanger, men har planer om å snu trenden for å sikre seg en ny proffkontrakt.

Kristian Aasvold hilser på kjære og nære etter målgang på Skallstuggu i Levanger.

19 minutter siden

SKALLSTUGGU: – Dette var hardt, rett og slett brutalt. Jeg har vært her og testet motbakken, og den var som jeg forventet, men resten av etappen ble hardere. Bruddet fikk for stort forsprang og vi måtte starte tidlig for å hente dem inn. Jeg kom inn i bakken med syra og da ble det tungt.

Kristian Aasvold puster tungt etter å ha klatret oppover Frolfjellet til utfartsstedet Skallstuggu der målgang på den tredje etappen av Arctic Race of Norway var lørdag.